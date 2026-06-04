Рубль подкосил аграриев

Цены на пшеницу на внутреннем рынке России во втором квартале 2026 года снизились на 22% год к году. Это связано с избыточным урожаем и давлением экспортеров, чьи доходы сократились из-за укрепления рубля. С началом нового сельскохозяйственного сезона в июле внутренние цены на пшеницу начнут восстанавливаться. Разрыв с прошлым годом сократится на 6%. Но повысить рентабельность аграрии не смогут: в этом году они сократят площади под яровую пшеницу как минимум на 4,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Средняя стоимость пшеницы четвертого класса в России по итогам апреля—июня 2026 года составит 12,9 тыс. руб. за тонну, на 22% меньше год к году. Такие подсчеты приводят аналитики «Эйлер» и Россельхозбанка. Согласно Росстату, в апреле средняя стоимость реализованной производителями пшеницы сократилась на 27,7% год к году, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Текущее снижение цен на культуру, по наблюдению «Эйлер», наиболее выраженное с четвертого квартала прошлого года.

Один из ключевых факторов — высокий урожай. В 2025 году в России было убрано 91,1 млн тонн пшеницы, на 10,3% больше год к году. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что из-за неурожая 2024 года весной 2025 года в центральной и южной частях страны предложение пшеницы было ограниченно, это привело к росту цен. В 2026 году стоимость, по его мнению, вернулась к нормальной.

«Эйлер» в качестве фактора снижения цен называет укрепление рубля.

Пшеница — ключевая позиция российского аграрного экспорта. Объем ее поставок за границу в сезоне-2025/26, согласно ИКАР, составит 47 млн тонн. В сезоне-2024/25 Минсельхоз оценивал показатель в 44 млн тонн. Таким образом, рост может составить 6,8%, а за границу отправится 52% российского урожая прошлого года. Хотя показатели еще могут скорректироваться: в конце мая — начале июня экспортная конъюнктура на российских поставщиков заметно ухудшилась (см. “Ъ” от 1 июня).

Доходность экспортеров сильно зависит от текущего курса валют: они покупают пшеницу за рубли и получают за нее доллары. Падение выручки может стимулировать их добиваться снижения цен на сырье внутри страны. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко называет валютный курс фактором, который оказывает ключевое влияние на доходность экспорта. Дмитрий Рылько говорит, что экспортеры делали попытки давить на стоимость пшеницы внутри страны, но они частично нивелированы спросом со стороны животноводов и мукомолов.

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В предстоящем сельскохозяйственном году, который для пшеницы начинается 1 июля, цены, вероятно, стабилизируются. В июле—сентябре 2026 года, согласно прогнозу «Эйлер» и РСХБ, они составят 13,1 тыс. руб. за тонну, потеряв год к году 6%. В конце 2026 года значение может вырасти на 4% год к году, в 2027 году увеличение составит 7–10%. Дмитрий Рылько поясняет, что экспортные и вслед за ними внутренние цены на пшеницу зависят от конъюнктуры на мировых рынках. Глобально стоимость пшеницы, по его мнению, будет укрепляться в контексте ожиданий снижения урожая в США и Аргентине. Рынок также настроен на рост расходов производителей из-за повышения цен на топливо и удобрения, говорит он.

Но предстоящий рост цен, по мнению «Эйлер», компенсирует лишь основные издержки и не предполагает увеличения рентабельности бизнеса.

Источник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что рентабельность производителей пшеницы в центре России сейчас нулевая, на юге — не более 10–15%. Это очень низкие показатели, ранее они были стабильно выше 20%, говорит он.

Господин Недужко отмечает, что последние несколько лет нельзя считать доходность производства зерна высокой. На показатель, по его мнению, влияет в первую очередь растущая себестоимость: существенно увеличились затраты на основные средства производства, логистику и проч. Даже при стабильных ценах маржинальность аграриев снижается, считает он. Директор «Совэкона» Андрей Сизов ключевым фактором падения рентабельности производителей называет экспортные пошлины, забирающие у них до 20% выручки.

«Эйлер» обращает внимание на то, что аграрии продолжают разочаровываться в зерновых, сокращая их посевные площади: за последние пять лет снижение достигло 9%. Андрей Сизов прогнозирует, что озимой пшеницей в России в этом году будут заняты 15,9 млн га, что соответствует уровню прошлого года. Площадь под яровой снизится на 4,6%, до 10,5 млн га.

Александра Мерцалова