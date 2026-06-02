«Лента» приобрела сеть гипермаркетов «О’Кей»

Российский ритейлер «Лента» объявил о приобретении 100% доли в ООО «РФБ-Ритейл» — операторе сети гипермаркетов «О’Кей». Сделка совершена без денежной составляющей: ритейлер принял на себя долги покупаемой компании. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку.

«Лента» приобрела 75 гипермаркетов общей площадью 478 тыс. кв. м и четыре арендованных распределительных центра общей площадью 107 тыс. кв. м. Приобретенные гипермаркеты расположены в шести федеральных округах: Северо-Западном (25 магазинов), Центральном (17), Южном (13), Сибирском (7), Приволжском (7) и Уральском (6).

«До конца 2026 года планируется завершить интеграцию приобретенной сети: ребрендинг большинства магазинов под бренд "Гипер Ленты" и централизацию ключевых процессов — закупок, логистики, ИТ-инфраструктуры и операционного управления», — сообщается в пресс-релизе.

На новостях о слиянии акции «Ленты» и расписки «О’Кей» ускорили рост. На Мосбирже к 14:03 мск бумаги «Ленты» выросли до 1768 руб. (+4,4%) — максимум с 14 мая. Расписки «О'Кей» подорожали до 48,85 руб. (+12%) — уровень недельной давности.