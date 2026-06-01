Психиатры изучили уроки СВО

Российское общество психиатров значительно обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), узнал “Ъ”. Среди прочего, врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих. Так, психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель. Документ также вводит в отечественную практику понятие комплексного ПТСР, которое значительно отличается от обычного «гражданского» посттравматического расстройства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лечить военнослужащих с признаками посттравматического стрессового расстройства предлагается новыми методами

Клинические рекомендации по ПТСР были утверждены в России после начала СВО — в 2023 году. Через три года Российское общество психиатров (РОП) разработало новую версию. Этот документ прошел общественное обсуждение и направлен на утверждение в Минздрав, узнал “Ъ”.

Проанализировав опыт работы с ветеранами СВО, психиатры дали в документе экспертные рекомендации по срокам ротации личного состава. Они «направлены на профилактику истощения адаптационных ресурсов и снижение риска развития ПТСР», пояснила “Ъ” руководитель рабочей группы РОП, главный научный сотрудник Центра им. В. М. Бехтерева Татьяна Караваева.

По мнению психиатров, военных на передовой следует менять через шесть месяцев — а лучше каждые три месяца. При непрерывных активных боевых действиях замена состава необходима уже через две недели, а в случае больших потерь — через несколько дней.

В российском законодательстве и ведомственных нормативных актах не закреплены предельные сроки непрерывного пребывания на передовой. Решения о выводе подразделений в тыл принимаются командованием исходя из оперативной обстановки, наличия резервов и задач на конкретном участке фронта. Официальным механизмом «разгрузки» участников СВО являются отпуска — не менее 14 суток один раз в шесть месяцев (без учета времени на дорогу домой).

Российские власти неоднократно признавали проблему ротации. Так, президент РФ Владимир Путин в марте 2025 года называл этот вопрос «острым» и заявлял, что Минобороны «над этим думает», но подчеркивал, что решения будут приниматься «исходя из реалий на линии боевого соприкосновения». В комитете Госдумы по обороне не раз отмечали, что основной механизм ротации — это отпуска и частичная переброска подразделений внутри зоны боевых действий.

Первая версия документа рекомендовала врачам фокусироваться на отдельных симптомах ПТСР — теперь же специалисты предлагают выявлять у военнослужащих признаки комплексного расстройства.

Это позволит более точно лечить ветеранов, у которых наблюдаются глубокие личностные изменения, пояснила “Ъ” госпожа Караваева. Среди них — стойкие нарушения регуляции эмоций, негативное представление о себе, ощущение униженности или пораженчества, а также выраженные трудности в поддержании межличностных отношений. «Эти особенности рассматриваются не как патология личности в классическом понимании, а как комплекс изменений, которые в мирных условиях могут способствовать социальной дезадаптации»,— подчеркивает Татьяна Караваева.

Еще в рекомендациях обновлены запреты и ограничения применения целых классов психотропных препаратов на ранних этапах эвакуации военных. Это связано с тем, что антидепрессанты обладают отсроченным терапевтическим эффектом (четыре-шесть недель), что делает их назначение «бесперспективным» на начальных этапах эвакуации, говорит госпожа Караваева. Кроме того, большинство антипсихотиков дают побочные эффекты, которые могут негативно влиять на боеспособность и затруднят возвращение военнослужащего в строй. «Препараты с отложенным действием назначаются в стационаре, а до этого акцент делается на простые, быстродействующие и безопасные вмешательства»,— поясняет эксперт.

В целом же клинические рекомендации 2026 года существенно расширяют инструменты диагностики ПТСР, внедряют несколько новых психофармакологических групп, добавляют современные психотерапевтические протоколы и технологии реабилитации.

Одновременно исключены или понижены в статусе убедительности некоторые устаревшие или менее доказательные рекомендации. Доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов считает, что новая редакция прошла «существенную эволюцию» и в целом соответствует международным стандартам. Ключевым аспектом документа он называет фиксацию врачами тезиса о том, что глубина разрушения психики напрямую зависит от времени нахождения в зоне боевых действий. Также он считает «логичным» запрет применения тяжелых психотропных средств на этапах эвакуации, «когда человеку нужны лишь сон и безопасность».

При этом эксперт обращает внимание на возможную проблему при применении рекомендаций. Россия, напоминает он, все еще использует устаревшую систему классификации болезней МКБ-10 (зарубежные страны перешли на МКБ-11), в которой отсутствует именно комплексный ПТСР. Из-за этого существует риск, что врачи будут лечить это состояние как «обычный» ПТСР или стойкое изменение личности, поясняет Роман Сулейманов. Это, в свою очередь, может привести к неправильной диагностике, когда симптомы комплексного ПТСР по ошибке принимаются за депрессивные расстройства или другие психические заболевания. В результате ветераны не получат необходимого лечения и не смогут получить группу инвалидности.

Наталья Костарнова, Дмитрий Сотак