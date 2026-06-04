В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина

На всей территории Крыма приостанавливается свободная продажа бензина. Топливо будут отпускать только по талонам, реализованным ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет, — заявил чиновник. — Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет».

По старым талонам бензин будут отпускать в объеме 20 л на человека. За реализацией топлива будут следить: на каждой АЗС будут дежурить должностные лица и «фиксировать номера машин», уточнил господин Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт полностью обеспечены топливом. Он заверил, что в ведомствах провели оптимизацию использования автотранспорта.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно, — добавил Сергей Аксенов. — Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации».

Ранее сегодня свободную продажу топлива снова остановили в Севастополе — ограничения уже вводили 2—3 июня. Также в Крыму запретили фото- и видеосъемку бензовозов, распространение таких материалов в интернете и даже пересылку родственникам будут считать содействием диверсионной деятельности.

Дефицит топлива наблюдается в Крыму с конца мая. Власти говорили о проблемах с логистикой на фоне ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы.