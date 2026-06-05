Кубик «Рубрика»

СИБУР инвестирует до 1 млрд руб. в развитие пластиковых конструкторов совместно с брендом «Рубрик». Партнеры обещают локализовать производство, снизить долю импорта и занять 40% российского рынка. Но последняя цель может быть не достигнута, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

СИБУР и бренд конструкторов «Рубрик» планируют совместное развитие производства в России линейки пластиковых конструкторов, узнал “Ъ”. В рамках партнерства предусмотрено финансирование проекта на сумму до 1 млрд руб. со стороны СИБУРа. Соответствующий меморандум будет подписан сторонами 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в «Рубрике».

ООО РУБРИК-ОД — российская компания, основанная в 2023 году, создающая конструкторы, игры, мультсериалы и образовательные продукты. По данным СПАРК, основная доля принадлежит гендиректору компании Айнару Абдрахманову (74,2%). Выручка «Рубрика» в 2025 году выросла в 3,2 раза, до 570,2 млн руб. Компания на текущий момент выпустила порядка 5 млн единиц игрушек.

СИБУР — основной российский производитель базовых полимеров, каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза. Выручка холдинга по МСФО по итогам 2025 года снизилась на 10,4%, до 1,049 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 4,5%, до 205,14 млрд руб. По данным последнего раскрытия информации от 2022 года, в число акционеров СИБУРа входили Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), акционеры ТАИФа (15%), действующий и бывший топ-менеджмент СИБУРа (12,325%). Текущую структуру акционеров компания не раскрывает.

Среди ключевых целей партнерства — полная локализация производства конструкторов «Рубрик» (часть заводов бренда находится в КНР) и занятие брендом до 40% доли рынка конструкторов в России к 2030 году, пояснил “Ъ” гендиректор компании Айнар Абдрахманов. Само производство, согласно меморандуму, будет запущено в течение года: СИБУР станет приоритетным поставщиком АВС-пластика, ежегодный объем переработки которого составит до 6,5 тыс. тонн к 2030 году.

Реализация соглашения позволит значительно снизить объемы импорта детских конструкторов, который составляет около 95% от всего рынка, считает Айнар Абдрахманов.

Сейчас, по его оценке, только в розничной торговле продажи конструкторов оцениваются в 60 млрд руб. В «Детском мире» сообщили “Ъ”, что спрос на отдельные виды конструкторов растет более чем на 15% год к году.

Планы занять большую долю на рынке достаточно амбициозные, «Рубрик» сегодня скорее быстрорастущий игрок, нежели лидер рынка, считает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. При этом, по ее оценке, конструкторы занимают одну из крупнейших долей в категории игрушек: около 15% продаж, а пластиковые наборы доминируют внутри сегмента. Так, по итогам 2025 года продажи детских конструкторов могли достигнуть 40–45 млрд руб.

По словам госпожи Цицулиной, рост спроса на детские конструкторы, скорее всего, продолжится, но главным фактором будет не просто импортозамещение, а способность российских производителей обеспечить качество, безопасность и ассортимент, заключает она.

Индустрия детских товаров сейчас переживает не самый простой период. По итогам 2025 года, по данным «Платформы ОФД», продажи таких товаров снизились в целом на 8% год к году. Реализация конкретно товаров для творчества сократилась на 13%, игрушек — на 5%. Это связано в том числе с падением рождаемости и большой долей ресейла в этой индустрии.

Алина Мигачёва