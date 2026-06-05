Здравое зерно

В России планируется ограничить продажу через интернет семян, которые не включены в государственный реестр. В Минсельхозе считают, что это создает риски для жизни и здоровья населения. Представители цифровых платформ говорят, что уже блокируют продажи запрещенных семян, однако на рынке сохраняется как российская, так и зарубежная продукция, которая не соответствует требованиям по госсертификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Минсельхоз предлагает ограничивать распространение в интернете информацию о продаже семян, которые не включены в государственный реестр и продажа которых запрещена, следует из карточки законопроекта на портале regulation.gov. Неконтролируемая продажа семян в интернете создает значительные риски для жизни и здоровья населения и продовольственной безопасности РФ и дает преимущества иностранным производителям, говорится в ней.

Несмотря на прилагаемые усилия по координации и повышению эффективности таможенного и других видов контроля в РФ, эффективное противодействие незаконному обороту семян не ведется, что позволяет недобросовестным поставщикам и производителям выводить свою продукцию на российский рынок, в первую очередь через продажи в интернете, считают авторы инициативы. В Роскомнадзоре не ответили на запрос “Ъ”. В Минсельхозе вопросы “Ъ” переадресовали в Россельхознадзор, где на них оперативно не ответили.

Согласно Федеральному закону «О семеноводстве» (№ 454-ФЗ), в России запрещено продавать семена, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. За нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму до 500 руб., юрлица — до 10 тыс. руб.

Представители маркетплейсов уверяют, что уже удаляют карточки товаров с подозрительными семенами. В Ozon сверяют ассортимент с госперечнями, проводят автоматический мониторинг с помощью ML-моделей и дополнительные ручные проверки. «При выявлении нарушений мы оперативно скрываем подозрительные карточки для дополнительной проверки»,— заявили в компании и добавили, что в случае систематических нарушений личный кабинет продавца может быть заблокирован, а договор с ним расторгнут. В пресс-службе RWB говорят, что «в случае подтверждения фактов введения в заблуждение потребителя маркетплейс делает недоступными карточки недобросовестных продавцов, нарушающих оферту». В «Авито» отмечают, что взаимодействуют с профильными ведомствами и «быстро реагируют на их обращения, блокируя нарушающий правила контент»: «Если предлагаемый Минсельхозом механизм будет принят, мы также готовы исполнять требования регуляторов в установленном законом порядке».

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк поясняет, что в госреестр попадают только сертифицированные семена, прошедшие необходимые испытания. На российском рынке, по его словам, есть как российская, так и зарубежная продукция, которая может не соответствовать этим требованиям.

На семена российской селекции в агропромышленном комплексе в 2025 году, по данным Минсельхоза, пришлось 69,3%. Год к году значение увеличилось на 1,7 процентного пункта. Доктрина продовольственной безопасности предполагает, что к 2030 году показатель должен достичь 75%. Среди массовых культур невысокая доля отечественных семян в 2025 году была в сегменте сахарной свеклы — 24,2%, кукурузы — 49,5%, сои — 52,6%, подсолнечника — 58,8%. Для ключевой в российском севообороте культуры, озимой пшеницы, показатель превышает 90%.

Усилия по ограничению продажи в онлайн-каналах семян также могут быть направлены на борьбу с вредоносными растениями. Так, в конце апреля Россельхознадзор заявлял о случаях продажи на маркетплейсах инвазивных видов, в том числе борщевика. С 1 марта владельцы земельных участков законодательно обязаны принимать меры по борьбе с ним и другими опасными растениями.

Алексей Жабин, Александра Мерцалова