Ветеранский набор

По меньшей мере 58 участников специальной военной операции (СВО) победили в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Согласно подсчетам “Ъ”, 32 ветерана будут баллотироваться в одномандатных округах, остальные — по партсписку. Насколько «проходными» окажутся их места, зависит от руководства партии, которому еще предстоит разбить федеральный список на региональные группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ожидаемо наибольшее ветеранское представительство в новом созыве должна получить Москва (см. “Ъ” от 20 апреля). Участники украинской кампании будут баллотироваться от «Единой России» (ЕР) в Перовском (Эдуард Шонов), Бабушкинском (Владислав Гусев), Ленинградском (Эльдар Шарипов), Медведковском (Александр Шелковой), Тушинском (Эдуард Казымов) и Новомосковском (Дмитрий Саблин) одномандатных округах. За исключением действующего депутата Госдумы Саблина, все они являются «новичками» в политике.

Три депутата с боевым опытом может получить Донецкая народная республика (ДНР). Ее бывший премьер, депутат Госдумы Александр Бородай стал победителем праймериз в Донецком округе, а по списку там пойдут руководитель общественной организации «Молодая республика» Сергей Добровольский (1-е место) и депутат Народного совета (парламента) Александр Гриденко (6-е). Правда, прохождение в Госдуму последнего будет зависеть от явки и результата партии власти: шесть «списочников» — это наилучший сценарий для единороссов в ДНР.

В Новосибирской области помимо депутата от одноименного округа Олега Иванинского, в уходящем созыве получившего ветеранский статус, по списку пойдет выпускник «Времени героев» Владимир Сайбель, который финишировал вторым, пропустив вперед только первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Также два боевых кандидата будет в Чечне. Правда, оба уже являются депутатами: это Адам Делимханов (округ) и Шамсаил Саралиев (список).

Господин Саралиев стал на праймериз вторым (95,5 тыс. голосов), пропустив вперед коллегу Руслана Лечхаджиева (100,3 тыс.), однако из-за прибавки в 25%, которая гарантирована участникам СВО, в бюллетене он займет первое место. Аналогичные примеры есть и в других регионах.

Так, бывший спецназовец Андрей Козлов стал третьим по списку в Калининградской области (35,2 тыс.), но благодаря ветеранскому статусу оказался выше первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева (42,8 тыс.).

Депутат Народного совета ЛНР Ян Лещенко «перепрыгнул» действующего члена нижней палаты Виктора Водолацкого, генерал-полковник Александр Лапин — министра труда Татарстана Эльмиру Зарипову, свердловский военный хирург Дарья Светяш — главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, а бывший парламентарий Николай Алексеенко, который в 2024 году уступил мандат экс-министру спорта РФ Олегу Матыцину,— председателя комитета Думы по делам национальностей Владимира Иванова (Ставрополье).

Правда, ни для кого из статусных единороссов это проблемой не стало: по данным “Ъ”, господин Козлов будет баллотироваться в Калининградском округе (там он также одержал победу), а в остальных упомянутых регионах, как ожидается, ЕР получит не менее трех «списочных» мандатов. Единственным неожиданным результатом, похоже, стало поражение первого заместителя председателя комитета по обороне Андрея Красова в Рязанском округе. Из-за прибавки сопернику в 25% бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища окажется позади библиотекаря Сергея Боярского, который с 2022 года служил снайпером в Харьковской области и ДНР.

По подсчетам “Ъ”, всего право баллотироваться от ЕР в одномандатных округах получили 32 ветерана. А насколько «проходными» окажутся места других участников СВО в списке, зависит в том числе от его территориальной структуры.

Например, в Амурской области победила санитарный инструктор Александра Родионова, а на Камчатке — федеральный инспектор Сергей Кузьминчук (оба являются выпускниками «Времени героев»). Однако пять лет назад оба субъекта входили в дальневосточную «супергруппу» из девяти регионов, на которые в общей сложности пришлось всего три «списочных» мандата. Как будут распределены места на этот раз, еще предстоит решить руководству ЕР.

Андрей Прах