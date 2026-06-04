Мирра Андреева выдохнула в финал

В финале Открытого чемпионата Франции, приближающегося к своему завершению в Париже, примет участие россиянка Мирра Андреева, которая в двух сетах уверенно переиграла украинку Марту Костюк. Другой финалисткой сенсационно стала 114-я ракетка мира Майя Хвалиньская из Польши. Теннисистка, которая пробивалась в основную сетку через квалификацию, не отдала ни одного сета россиянке Диане Шнайдер. Из Парижа — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показав великолепный теннис в полуфинале против Марты Костюк, Мирра Андреева (на фото) впервые сыграет в решающем матче турнира Большого шлема

Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters Показав великолепный теннис в полуфинале против Марты Костюк, Мирра Андреева (на фото) впервые сыграет в решающем матче турнира Большого шлема

Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters

Сложность задачи, стоявшей перед Миррой Андреевой в противоборстве с Мартой Костюк, иллюстрировали несколько статистических фактов. Украинка не только одержала победы во всех 17 предыдущих матчах, сыгранных на грунте в нынешнем сезоне, но и имела еще и лучшие в этом году процентные показатели выигранных геймов (47,6%) и очков (48,7%) по итогам всех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Однако в полуфиналах чемпионата Большого шлема, где на кону стоит уже почти максимально возможный теннисный престиж, решающее значение зачастую имеет опыт участия в столь ответственных матчах, пусть даже и не очень удачный. И вот тут преимущество в данном случае было на стороне Андреевой, которая два года назад на арене Philippe Chatrier уже играла в полуфинале, но на фоне усталости после победы над Ариной Соболенко не до конца справилась с собой во встрече с итальянкой Джасмин Паолини.

С тех пор россиянка не раз терпела неудачи психологического характера. Едва ли не самой болезненной из них стало фиаско в прошлогоднем четвертьфинале Roland Garros против явного аутсайдера француженки Лоис Буассон.

Производной того провала стала жуткая концовка прошлого сезона, на финише которого Андреева, одно время претендовавшая на место в первой тройке мирового рейтинга, даже не попала в число восьми участниц итогового турнира WTA Finals.

И появились сомнения: а не рано ли весной 2023 года об Андреевой заговорили как о потенциальной суперзвезде? Сумеет ли она вовремя обуздать импульсивный подростковый характер, чтобы успеть полностью реализовать свой потенциал?

Не зная, чем завершится субботний финал, однозначно подходить к этим вопросам нельзя. Но полуфинал подталкивает к положительным ответам. Столкнувшись с сильнейшей соперницей из нижней половины сетки, 19-летняя россиянка не просто провела великолепный матч, а продемонстрировала теннис, близкий к идеальному. Грамотно сработал тренер — испанка Кончита Мартинес, сама в 2000 году доходившая до финала Roland Garros. Помогла дыхательная гимнастика, которой еще совсем юная, но уже достаточно искушенная теннисистка, по ее словам, сбивала волнение накануне и в день полуфинала. И все встало на свои места. Именно такой Андрееву мечтали видеть ее болельщики последние три года.

А вот Марта Костюк не справилась с психологическим напряжением — это стало заметно практически сразу. Допустив двойную ошибку, она сразу потеряла свою подачу, а во втором гейме позволила Андреевой отыграться со счета 0:40. Уже через десять минут после начала игры было очевидно, что ни о каком преимуществе украинки в игре по всему корту, за счет которого она месяц назад переиграла россиянку в финале мадридского «тысячника», речи не идет. Даже в выигрышных ситуациях Костюк била в сетку или в далекие ауты, в то время как Андреева выдавала шедевральные комбинации, демонстрируя роскошный технический арсенал.

Мяч начал немного слушаться Костюк лишь в пятом гейме, но к тому времени она уже отставала — 0:4. По такой игре первую партию было уже не спасти, тем более что вскоре россиянка сделала еще один брейк. В начале второго сета украинка чуточку прибавила, но по большому счету на корте ничего не менялось.

Андреева полностью контролировала ситуацию, действуя с холодной головой и твердыми руками.

Пожалуй, самый опасный момент для россиянки наступил в конце седьмого гейма, когда из-за надвигающегося ливня организаторы задвинули крышу. Костюк сделала брейк, сократив свое отставание до минимума, и публика, которая долго соблюдала нейтралитет, стала подстегивать украинку. Но эта порция мотивации лишь еще сильнее закрепостила украинку, у которой по-настоящему так и не пошла подача. Восьмой гейм стартовал с ее двойной ошибки, ставшей прологом к окончательной развязке. А в девятом Андреева, пробив справа навылет, обеспечила себе матчбол и вскоре праздновала выход в финал.

В итоге — 6:1, 6:3 за 1 час 16 минут при почти полном преимуществе Андреевой по статистическим показателям. Костюк все-таки выиграла на одно очко больше ударами навылет (15 против 14), однако Андреева реже делала невынужденные ошибки (22 против 34). Да и ошибок вынужденных, то есть тех, которые допускались после атак соперницы, у нее оказалось гораздо меньше (12 против 20).

«После того матча было непросто,— вспоминала Андреева прошлогодний четвертьфинал Roland Garros.— И я бы не сказала, что сегодня тот опыт сказался напрямую. Положительный эффект накапливался по чуть-чуть, в результате ежедневного труда на корте. Ну и психология работает правильно. Так все и встает на свои места».

Иностранные журналисты спрашивали Андрееву, что она думает о возможном финале против своей боевой подруги по парному разряду Дианы Шнайдер. Хотя на тот момент уже было ясно, что в матче между второй российской полуфиналисткой и Майей Хвалиньской возможны варианты.

Россиянка, выглядевшая явным фаворитом, напоролась на ожесточенное сопротивление польки — 114-й ракетки мира, которая до нынешнего турнира на уровне WTA Tour выиграла на грунте лишь два матча.

Сутки спустя после победы над лидером мировой классификации Ариной Соболенко Шнайдер пришлось играть в изнуряющий, классический грунтовый теннис с многочисленными свечами, подкрутками и постоянной беготней. И это было труднейшее испытание.

В первой партии Хвалиньская повела — 3:1, но Шнайдер отыгралась и удачно провела начало тай-брейка. Однако проигрывая — 2:4, соперница продемонстрировала удивительную выдержку, в то время как россиянка внезапно потеряла нить игры. Иметь дело с настойчивой полькой, которая усердно стояла на своем и пыталась перебить на другую сторону любой, даже самый сложный мяч, оказалось гораздо труднее, чем нокаутировать потерявшую себя первую ракетку мира. А эмоции, которые были так нужны Шнайдер по такой игре, сгорели накануне.

Не помог и медицинский тайм-аут, взятый россиянкой после седьмого гейма второй партии. В итоге — 7:6 (7:4), 6:4 за 2 часа 10 минут. Последние очки полька выигрывала под оглушительный рев трибун. В период Открытой эры Хвалиньская стала второй финалисткой турнира Большого шлема, начинавшей его с квалификации. Теперь она попробует повторить успех британки Эммы Радукану, выигравшей в 2021 году US Open. Но у Мирры Андреевой по этому поводу, конечно, есть иные мысли.

Евгений Федяков, Париж