Скользкая дорожка

ГК «Тосол-Синтез», крупный производитель химии для автомобилей, начала экспансию на рынке смазочных материалов. Компания получила долю в заводе «Девон», входящем в топ-10 в России, и стала партнером бывшего предприятия французской Total. Аналитики указывают на жесткую конкуренцию в розничном сегменте и рост себестоимости продукции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Крупный производитель автохимии ГК «Тосол-Синтез» в мае стала владельцем 32,9% в ООО «Завод смазочных материалов "Девон"», следует из ЕГРЮЛ. Компания выпускает моторные масла и смазочные материалы под брендом Devon на заводе в Башкирии мощностью 120 тыс. тонн в год. Свою долю на рынке смазок компания оценивает в 9%.

По 5% «Девона» в мае также получили Олег Михайлов, управляющий «Тосол-Синтез-Инвест», и Светлана Титова. Владельцем еще 9,9% стал Степан Савенков, 2,2% — Алексей Сафонов. Сергею Шлиссеру принадлежит 25%, Сергею Лабутьеву и Сергею Пиянзину — по 10%. Выручка завода «Девон» в 2025 году снизилась на 5%, до 3,7 млрд руб., чистая прибыль — на 45%, до 42,4 млн руб. В «Девоне» и «Тосол-Синтезе» “Ъ” не ответили.

«Тосол-Синтез» называет себя первым в России производителем охлаждающих тормозных жидкостей и стеклоомывателей, включает бренды Felix, Rosdot, «Чистая миля» и другие. Годовой объем производства — 171 тыс. тонн, завод находится в Дзержинске. Компания также владеет 27,5% головной структуры «Корунд-Циан» — крупнейшего в России и странах СНГ производителя цианида натрия — реагента, необходимого для золотодобычи (см. “Ъ” от 7 ноября 2025 года). В 2025 году ООО «Тосол-Синтез» получило 4,9 млрд руб. чистой прибыли, доход от участия в других организациях — 4,7 млрд руб. Более 81,8% компании принадлежит Валерию Артамонову, остальное у Дмитрия Уткина.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что «Тосол-Синтез» сегодня ведет экспансию на рынок смазочных материалов: «Вместо того чтобы строить заводы с нуля, они скупают или берут в партнерство готовые мощные активы». В апреле «Тосол-Синтез» сообщил, что стал стратегическим партнером завода «Топ Лубрикантс» в Калужской области, ранее принадлежавшего французской Total.

В 2024 году источники “Ъ” сообщали, что актив перешел структурам Владимира Палия (см. “Ъ” от 28 октября 2024 года). Сейчас предприятие выпускает масла под брендом Lemarc, мощность — 75 тыс. тонн в год.

Управляющий партнер Advance Capital Карен Дашьян говорит, что, по разным оценкам, «Девон» входит в десятку крупнейших производителей масел в России, концентрируясь в сегменте В2В, где часто возникает потребность в полном ассортименте технических жидкостей.

По его словам, приобретение завода открывает возможность совместно выходить на комплексные тендеры, а также предоставляет доступ к развитой партнерской сети. Но, продолжает аналитик, есть опасения в возможностях экспансии на розничный рынок, поскольку в этом сегменте важен бренд и узнаваемость, и у вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) очень сильное присутствие. Бизнес «Девона» с учетом фокуса на низкорентабельный сегмент индустриальных масел господин Дашьян оценивает в 1–1,5 млрд руб., доли «Тосол-Синтеза» — в 300–500 млн руб.

Конкуренция на рынке серьезная — активно работают российские ВИНКи (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Татнефть», «Газпром нефть»), из независимых брендов помимо Devon можно выделить Sintec, Delphi, ТАИФ, говорит Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. Плюс, по его словам, на рынке есть производители из дружественных стран.

По словам директора «S+Консалтинг» Ольги Ошаровой, рынок смазочных материалов находится под давлением из-за ввода новых мощностей в Азии, но в России пока доминируют местные производители с долей 70–80% в общем объеме. Рынок моторных масел для легковых и легких коммерческих автомобилей оценивается в 470–476 млн литров, среднегодовой рост — около 2–3%, добавляет она. По ее словам, из-за увеличения цен на нефть европейские производители планируют повысить стоимость масел на 20–30%, что дает возможность российским брендам укрепить позиции.

Карен Дашьян указывает, что себестоимость продукции растет и в России из-за увеличения цен на базовые масла и присадки в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, а возможности переложить затраты на потребителя ограниченны.

Усиление конкуренции между ВИНКами приводит к работе с минимальной рентабельностью по ряду контрактов для сохранения объемов, отмечает он.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко