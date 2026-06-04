ЕС выделит Армении €50 млн из-за экспортных ограничений России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Армении €50 млн поддержки из-за экспортных ограничений России. Это следует из опубликованного пресс-релиза.

«Продлевая экспортные ограничения на армянскую продукцию, Москва использует экономические отношения в качестве оружия для оказания политического давления... Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению. Мы готовим пакет мер поддержки со стороны ЕС»,— приводит пресс-служба слова Урсулы фон дер Ляйен.

Помимо финансовой поддержки, ЕС также упростит торговлю «некоторыми армянскими товарами», в частности — агропродовольственными. Также союз планирует поддержать пострадавшие от решений России сектора экономики, среди которых — цветочная промышленность.

С конца мая Россия ограничила поставки армянских цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. В российском МИДе ограничения объяснили фитосанитарными нормами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что такие шаги российской стороны настраивают людей против Евразийского экономического союза.