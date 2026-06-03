Рост ВВП России замедлился в апреле до 1,3%

В апреле рост ВВП России составил 1,3% после 1,9% в марте. За первые четыре месяца года экономика выросла на 0,2%. Инфляция в апреле замедлилась до 5,58% в годовом выражении после 5,86% в марте. Это следует из обзора Минэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства увеличился по итогам апреля на 1,9% (в марте — на 2,3%). В целом с начала года рост промышленности оценивается в 0,7%. В частности, рост выпуска обрабатывающей промышленности увеличился на 0,1 п.п. месяц к месяцу, до 3,1%.

Объемы оптовой торговли в апреле увеличились на 2,3% после роста на 8% месяцем ранее. Оборот розничной торговли увеличился на 0,3 п.п. месяц к месяцу, до 6,5%. Безработица в апреле осталась на том же уровне, что и за два предыдущих месяца — 2,2% рабочей силы.

О прогнозе Минэкономики по росту ВВП на ближайшие три года — в материале «Ъ» «Замедление с ускорением».