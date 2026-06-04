Таких не берут в разведку

Неожиданное решение Дональда Трампа назначить главу Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильяма (Билла) Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки (DNI) стало шоком для многих. Ярый сторонник президента, прославившийся проверкой личных данных соискателей ипотечных займов для поиска компромата на политических оппонентов главы Белого дома, теперь будет иметь доступ к куда более чувствительной информации. Даже такие осторожные и лояльные Трампу политики, как лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, публично усомнились в компетентности и порядочности президентского назначенца. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Пулте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Уильям Пулте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп назначил директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулте на должность и. о. директора национальной разведки — вместо уходящей в отставку Тулси Габбард.

«Уильям имеет большой опыт управления наиболее деликатными вопросами в Америке, безопасностью и надежностью рынков»,— написал Трамп в соцсети Truth Social. Уильям Пулте сохранит должности директора Федерального агентства жилищного финансирования и председателя ипотечного агентства, уточнил президент.

38-летний Уильям Пулте возглавил Федеральное агентство жилищного финансирования в марте 2025 года. В 2011 году он основал инвестиционную фирму Pulte Capital, затем — несколько некоммерческих организаций. Опыта работы в разведывательных службах не имеет.

О новом кадровом решении президента Трампа стало известно во вторник, 2 июня, и оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Единственное, чем Билл Пулте успел запомниться общественности, так это готовностью расправляться с политическими оппонентами президента, используя материалы расследований в сфере ипотечного финансирования.

Он внук основателя крупной девелоперской компании PulteGroup и еще несколько лет назад вообще не имел никакого отношения к госслужбе. Его взлет начался, когда Трамп поставил его во главе FHFA — структуры, практически неизвестной широкой публике. Оказавшись на этом посту, Пулте быстро «вычистил» нелояльный ему персонал и сосредоточил всю власть в своих руках.

В связи с подобным «послужным списком» президентского назначенца вашингтонский истеблишмент ожидаемо встретил его в штыки. Получается, что человек, не имеющий соответствующего опыта, зато прославившийся сомнительными методами борьбы с оппонентами, будет поставлен во главе системы, которая должна не обслуживать чьи-то политические интересы, а обеспечивать национальную безопасность США. При этом предполагается, что он не уйдет с поста главы FHFA, а продолжит совмещать должности.

Закономерно, что кандидатура Пулте вызвала серьезные возражения законодателей, утверждающих назначения на важные правительственные должности. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, много лет живший по принципу «все самое жесткое — только в кулуарах», на этот раз заговорил о своих сомнениях вслух. В беседе с журналистами он намекнул, что, если Трамп решится выдвинуть этого чиновника на столь высокий пост на постоянной основе, утверждение его не будет легким. Отвечая на вопрос журналистов, не опасается ли он, что Пулте может «превратить эту должность в оружие», учитывая ту роль, которую тот играл во время второго срока Трампа, занимаясь проверкой ипотечных займов с целью выявить возможные случаи мошенничества со стороны политических оппонентов, Тьюн сказал: «Нам не нужен директор национальной разведки, превращенный в оружие; нам нужны профессионалы».

Демократы, разумеется, смотрят на президентский выбор еще жестче. Для них Пулте — не просто человек без опыта, а фигура с уже сложившейся репутацией «терминатора». Они рассуждают просто: если раньше Пулте использовал в политических целях ипотечные данные, то что помешает ему делать то же самое с разведывательной информацией?

Изначально Билл Пулте не числился среди очевидных преемников Тулси Габбард на посту главы Национальной разведки (DNI). После того как она объявила о планах покинуть свою должность, в Вашингтоне быстро сложился привычный шорт-лист: профессиональные аппаратчики из офиса DNI, ветераны ЦРУ, люди с многолетним опытом работы в сфере национальной безопасности. Это были кандидатуры, которые можно было достойно представить и Сенату, и разведсообществу: не идеальные, не бесспорные, но хотя бы логичные с институциональной точки зрения — те, кто мог сыграть роль «стабилизатора» после относительно нестандартной для системы фигуры Тулси Габбард.

Ее приход в качестве главы национальной разведки тоже не был результатом классического карьерного пути через спецслужбы и профильные ведомства. Но если тем назначением Трамп еще мог демонстрировать стремление к «нестандартным решениям» и обновлению управленческой команды, то на сей раз, по мнению экспертов, вся эта история выглядит как выдвижение удобного человека, что вряд ли пойдет Трампу на пользу.