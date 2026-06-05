Виноделы исчерпали ресурс

В январе—мае 2026 года производство игристых вин в России сократилось на 15,1% год к году, тихих — на 14,8%. Это более чем в четыре раза превышает падение алкогольного рынка в целом. Негативный тренд связан с ограниченным спросом в моменте и отсутствием у виноделов позитивного взгляда на будущее: снижение интереса к проведению массовых мероприятий и путешествиям по России плохо сказывается на продажах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Производство игристых вин в России в январе—мае 2026 года сократилось на 15,1% год к году, до 5,1 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). В категории тихих вин снижение составило 14,8%, до 12,53 млн дал. Это существенно более выраженное снижение, чем для алкогольного рынка в целом. В общей сложности за первые пять месяцев 2026 года в России, по данным РАТК, произвели 417,29 млн дал спиртного. Год к году снижение составило 3,4%.

В месячном выражении картина на винном рынке еще хуже. В мае, согласно подсчетам “Ъ” на базе данных РАТК, производство игристого вина сократилось на 26% год к году, до 891,3 тыс. дал, тихого — на 15,7%, до 2,6 млн дал.

Одним из факторов падения производства может быть снижение спроса.

Согласно «Сбер Индексу», номинальные траты потребителей в винных магазинах с 25 по 31 мая 2026 года сократились на 3% год к году. Для сравнения, в продовольственных магазинах траты год к году выросли на 1,8%. Розничные продажи профильной сети «Винлаб» в первом квартале выросли на 9% год к году — это в два раза меньше, чем в прошлом году, когда увеличение оценивалось в 19,4%.

Ограниченный спрос уже привел к формированию товарных запасов. Всего через три месяца полным ходом будет идти уборка винограда нового урожая, а емкости с вином в этом году в значимой степени не распроданы, пояснили “Ъ” в «Фанагории». Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что запасы также могут быть у дистрибуторов и торговых сетей.

Причиной снижения спроса может быть рост цен. Согласно Росстату, в апреле тихое российское вино стоило в среднем 719,8 руб. за литр, игристое — 608,4 руб. за литр. Год к году значения выросли на 9,4% и 10,8% соответственно. Но фактически игристые вина в рознице за год подорожали на 12–15%, говорит гендиректор компании «Винторг» Родион Лукманов.

Производители вина в этом году могут вести себя осторожнее, отмечая внеотраслевые процессы, косвенно влияющие на рынок.

В их числе господин Лукманов приводит прогнозы о снижении туристического потока на черноморском побережье. Проблемы с загрузкой в этом году возникли в том числе у главного российского курорта — Сочи (см. “Ъ” от 15 марта), а в Ассоциации туроператоров России заявляли, что совокупный объем проданных туров внутри страны сократился на 10–12% год к году. Основной объем российских виноделен сконцентрирован в южных регионах страны, и их посещение часто рассматривается как часть программы отправившихся на черноморские курорты туристов.

Дополнительно Родион Лукманов говорит об острожном отношении к проведению в этом году массовых мероприятий, в том числе праздников. Рынок делового туризма, участники которого обычно активно посещают деловые события, показывает спад. Количество перелетов бизнес-туристов по России в первом квартале 2026 года, согласно «Аэроклубу», снизилось на 15% год к году. Петербургский экономический форум в этом году также пользовался более сдержанным вниманием гостей, чем в прошлом (см. “Ъ” от 22 мая). Участники рынка не видят устойчивых сигналов к росту потребления и поэтому стараются избегать формирования излишков, констатирует господин Московский.

Давление негативной конъюнктуры на спрос чувствуется не только в случае с вином. Андрей Московский напоминает, что алкоголь относится к категориям, на которых потребители начинают экономить в первую очередь. Сейчас это особенно актуально из-за общего стремления сократить расходы. Рост спроса, по мнению эксперта, показывают лишь наиболее доступные категории алкоголя. Согласно данным РАТК, по итогам января—мая 2026 года заметно увеличилось производство ликероводочных изделий: на 10,1% год к году, до 7,26 млн дал. В категории сидра увеличение составило 7,7%, до 4,19 млн дал, медовухи — 4,9%, до 1,62 млн дал.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова