Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом
России нужно отходить от оборонительной модели в отношениях со странами Запада, потому что старый мир не вернется, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин на сессии ПМЭФ. Господин Орешкин также призвал не ждать отмены санкций.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли... Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое»,— отметил господин Орешкин.
По мнению замглавы администрации, происходящие сейчас в мире изменения носят фундаментальный глобальный характер. Максим Орешкин убежден, что «мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет».
«Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции... От чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022–2023 году, мы постепенно переходим к более сбалансированной, и это движение надо только ускорять и усилять»,— отметил чиновник.
Господин Орешкин призвал «смотреть более оптимистично вперед, и говорить больше о возможностях». По его мнению, западная часть экономики «находится в тряске», а события на Ближнем Востоке «лихорадят весь мир».
«Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает (рост.— "Ъ"), африканские страны активный рост демонстрируют... Надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения»,— убежден он.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уверен, что Запад начнет смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации. Он прогнозировал ослабление ограничений уже в этом году.