Путин предложил вузам создать отдельные факультеты русского языка и литературы

Одновременное изучение русской и зарубежной литературы на одном филологическом факультете противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности, считает президент России Владимир Путин. Он призвал создавать в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы.

По словам Владимира Путина, во многих университетах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а изучаются наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. «Это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России»,— сказал господин Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Президент напомнил, что в 2025 году в Крымском федеральном университете имени Вернадского появился отдельный факультет русского языка и литературы. Он выразил надежду, что примеру крымского вуза последуют и другие университеты, готовящие педагогов-словесников.