Влияние без вливания

Всего 4% из 219 прошлогодних «новичков» реестра иностранных агентов были уличены в финансировании из-за рубежа, у остальных Минюст увидел «иные формы» иностранного влияния. Об этом рассказал 4 июня замглавы министерства Олег Свириденко на заседании комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. Чиновник поблагодарил сенаторов за их законотворческую деятельность, развязавшую Минюсту руки, и отчитался об успехах в борьбе с заграничным влиянием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Свириденко признался сенаторам, что бороться с иностранным влиянием Минюсту непросто, но эта работа будет продолжена

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Олег Свириденко признался сенаторам, что бороться с иностранным влиянием Минюсту непросто, но эта работа будет продолжена

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не понаслышке мы видим, как коллективный Запад ведет непрерывную масштабную работу по расшатыванию политической ситуации внутри страны»,— начал доклад Олег Свириденко. Главным оружием врага он назвал иностранных агентов. За время существования соответствующего реестра в него были включены 1211 субъектов, но 249 позже оттуда исключены (см. график). Среди покинувших список всего 16 физлиц, а остальные — это НКО и прочие юрлица, большая часть которых была просто ликвидирована. «С учетом неактуальности, видимо, своей деятельности»,— предположил замминистра.

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Все включенные в реестр в 2025 году были замечены в осуществлении «деструктивной политической деятельности», доложил Олег Свириденко. К таковой Минюст, в частности, относит негативные оценки политики российских властей, дискредитацию СВО и «лживую критику» политического курса РФ и ее президента (см. график). Некоторые заслужили статус тем, что «сравнивали в своей критике — до того уже обезумели до беспредела — проводимую органами публичной власти РФ политику с политикой фашистской Германии», негодовал замминистра. Среди других проявлений иноагентской активности — митинги и пикеты против действий властей РФ, сбор средств в пользу Украины, пропаганда ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и «формирование сепаратистских настроений». Хотя число иноагентов, призывающих к нарушению территориальной целостности, в 2025 году снизилось, отметил чиновник: подобную активность выявили только в Чечне, Бурятии и Якутии.

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Иностранное влияние чаще всего оказывается на агентов посредством «организационно-методической помощи» и в «иных формах», продолжил замминистра. Получавших же прямое зарубежное финансирование среди внесенных в реестр в прошлом году — всего 4%. Зато многие получали поддержку в виде информационных площадок для распространения личных взглядов и убеждений — это, как пояснил чиновник, и есть «организационно-методическая помощь». Наконец, к «иной поддержке» извне Минюст относит и «целенаправленное наполнение своих информационных ресурсов за счет сообщений и материалов иностранных агентов», добавил докладчик.

Сдержать дальнейшее распространение враждебных идей призваны нормы о наказании иноагентов. За 2025 год в СКР направлены материалы для возбуждения уголовных дел за уклонение от обязанностей иноагента против 81 члена реестра, Генпрокуратура зарегистрировала еще 72 иноагентских преступления. В отношении 38 лиц вынесены обвинительные приговоры. 109 иноагентов пытались оспорить включение в реестр, но суд всем отказал. «Как и в 2024 году»,— подчеркнул господин Свириденко.

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В рамках ужесточения профильного законодательства иноагентов недавно обязали зачислять ряд доходов на специальные счета в Сбербанке, напомнил замминистра. Всего их открыто 705, но пока на них «поступают незначительные суммы денежных средств», посетовал Олег Свириденко. По его словам, иноагенты просто передают права на свою интеллектуальную собственность или обходят ограничения посредством брачных контрактов. «Этот режим нужно, естественно, запрещать. Спецсчет должен работать в полный рост»,— заявил чиновник.

Свой доклад господин Свириденко закончил благодарностью парламентариям — и за расширение перечня признаков иностранного влияния, и за право заводить на иноагентов уголовные дела после единственного административного правонарушения.

«Раньше мы должны были ходить с поклоном, искать там два нарушения, три… Достаточно одного. И этот режим сейчас хорошо работает»,— заверил замминистра.

Напоследок он попросил поддержки последующих инициатив министерства, которые «естественно, будут». Хотя общество тоже вправе их обсуждать, оговорился господин Свириденко: «Ничего страшного, это можно обсуждать и нужно обсуждать. Но та агрессия, которая есть на сегодняшний день, которую вы все ощущаете, она требует очень жесткого ответа».

Степан Мельчаков