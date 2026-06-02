Белорусского генерала взяли в израильскую разведку

Израильское разведывательное агентство «Моссад» возглавил генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Белоруссии на руководящий пост. Они выступали против военачальника, которого называют «русским генералом Нетаньяху», из-за инцидента почти четырехлетней давности, когда генерал Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. У разведсообщества есть и другие претензии к генералу.

Фото: Maayan Toaf / GPO Генерал-майор Роман Гофман перешел на должность директора «Моссада» с поста военного секретаря израильского премьера Биньямина Нетаньяху

Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы «Моссада» сроком на пять лет, покинув пост военного секретаря израильского премьера. Торжественная церемония приведения его к присяге состоялась в штаб-квартире разведывательного агентства в Тель-Авиве. «Я вступаю в эту должность со смирением и чувством долга,— заявил генерал Гофман и обратился к Биньямину Нетаньяху: — Господин премьер-министр, вы открыли для меня секрет лидерства».

1 июня Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) дал зеленый свет назначению, которое Нетаньяху анонсировал еще в прошлом году.

Последние месяцы БАГАЦ был занят изучением петиций, поданных рядом общественных организаций против утверждения генерала в новой должности, и решил их отклонить, сочтя неубедительными.

Поводом для недовольства общественников стал эпизод почти четырехлетней давности, когда генерал, на тот момент командовавший 210-й дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), завербовал 17-летнего израильского подростка Ури Эльмакайса, администрировавшего Telegram-канал с широкой арабской аудиторией.

Генерал Гофман распорядился предоставлять молодому израильтянину конфиденциальную информацию «для психологического воздействия» на подписчиков, но вскоре агент был задержан Общей службой безопасности Израиля, которая не подозревала, что тот завербован.

Дело в отношении Ури Эльмакайса развалилось само собой через полтора года, однако все это время он провел в предварительном заключении. Генерал Гофман, как заявляли критики, знал о разбирательстве, но предпочел не вмешиваться. Более того, утверждалось, что у него не было полномочий по привлечению подростка к операциям в рамках информационной борьбы.

Есть претензии к новому шефу и у некоторых сотрудников «Моссада». В беседах с порталом Ynet они сетовали, что генерал — это политический назначенец премьера, который не обладает адекватным опытом. «Он не занимал никаких постов (в разведке.— “Ъ”), которые дали бы ему опыт и знания, необходимые для управления таким органом, как "Моссад",— рассуждает один из источников Ynet.— Мы находимся в самом разгаре войны (с Ираном.— “Ъ”), и у него нет времени на обучение». Кроме того, генерал не владеет английским, а «Моссад» играет важную роль во внешней политике Израиля, сетуют источники.

В «Моссаде» допускают, что вступление «русского генерала» в должность повлечет за собой ряд отставок в знак протеста.

Генерал Гофман репатриировался в Израиль из Белоруссии вместе с родителями в 1990 году, когда ему было 14 лет. Тогда будущий глава «Моссада» не до конца осознавал свою принадлежность к еврейскому народу. «Будучи подростком, оторванным (после переезда.— “Ъ”) от своей русской идентичности, я отказывался понимать, зачем нужно было все бросать и уезжать»,— отмечал господин Гофман в 2020 году в биографическом эссе для Колледжа национальной безопасности ЦАХАЛа.

Проблемы с интеграцией и самоидентификацией становились причиной его драк со сверстниками и даже приводов в полицию, признается генерал. «Движение к самопознанию началось с понимания собственной "инаковости": культурное сопротивление в подростковом возрасте в Ашдоде, форма ЦАХАЛа, колкие вопросы моих сослуживцев, военные стычки с арабами и, наконец, Главный раввинат (специальное подразделение Генштаба, отвечающее за религиозную дисциплину в военных частях.— “Ъ”), который поначалу не хотел разрешать мне жениться здесь из-за отсутствия нужных документов»,— пишет господин Гофман.

В 1995 году будущий глава «Моссада» начал службу в бронетанковых войсках ЦАХАЛа, которым посвятил почти 30 лет. В день резни 7 октября 2023 года, когда «Хамас» и родственные ему группировки вторглись на юг Израиля, Роман Гофман лично вступил в бой с хамасовцами на границе и был госпитализирован с тяжелыми ранениями. «Он лежал там, в реанимации, тяжело раненный, после того как бросился в бой, и его тело было изрешечено пулями, но его дух был непоколебим!» — вспоминал президент Ицхак Герцог о своем визите в больницу Асаф Ха-Рофе, состоявшемся 8 октября.

На посту военного секретаря на генерала Гофмана были возложены обязанности по поддержанию контактов с Россией по сирийскому конфликту. Через два месяца после того, как 8 декабря 2024 года антиправительственные группировки свергли режим Башара Асада, «русскому генералу» было поручено отправиться в Москву, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие по Сирии.

«Рад, что попытки сорвать назначение с помощью петиций и враждебных судебных баталий провалились и восторжествовала справедливость,— заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, поздравляя нового главу "Моссада".— Роман — выдающийся воин и командир, профессионал высочайшего уровня в сфере безопасности, продемонстрировавший мужество, решительность и лидерские качества как на поле боя, так и в центрах принятия решений».

В штаб-квартире «Моссада» 1 июня прошли проводы предыдущего директора агентства Давида Барнеа. Несмотря на то что уходящий шеф активно препятствовал назначению своего преемника, он несколько раз в прощальной речи обратился к Роману Гофману, пожелав тому удачи, мужества и сил. Отдельно в своем выступлении Барнеа указал на то, что сейчас перед Израилем стоит цель довести начатое до конца и «полностью свергнуть режим мулл» в Иране.

В ближайшие пять лет участие в решении этой задачи станет реальной проверкой для нового директора «Моссада».

Ранее Моссад уже возглавляли выходцы из Российской империи и СССР: в 1952-1963 израильской спецслужбой руководил уроженец Витебска Иссер Харель, а 2002—2011 годах – выходец из Херсона Меир Даган.

Нил Кербелов