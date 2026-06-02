В России сексологов нет

Минздрав исключил из списка медицинских должностей сразу 16 позиций и добавил 11 новых. В частности, в стране с 1 сентября больше не будут готовить врачей-сексологов — зато в клиниках появятся врачи по медицине здорового долголетия, нутрициологи и специалисты по физической реабилитации. Эксперт предполагает, что работу сексолога смогут выполнять психиатры и психологи, но только при условии дополнительной подготовки. Появление врачей по медицине здорового долголетия эксперты называют «закономерным ответом» на демографические изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Приказ Минздрава «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» опубликован на pravo.gov.ru. Этим документом ведомство исключило из перечня медицинских должностей 16 позиций и добавило 11 новых. Большинство изменений вступит в силу уже 1 сентября 2026 года. В пресс-службе Минздрава пояснили “Ъ”, что номенклатура приведена в соответствие с новыми квалификационными требованиями, утвержденными еще в 2023 году.

В списке удаленных позиций обращает на себя внимание должность врача-сексолога. Но приказ не означает, что 1 сентября все эти специалисты автоматически утратят право на работу, говорит медицинский адвокат Ирина Гриценко: просто медицинские организации уже не смогут нанимать новых сексологов. Они смогут продолжить практику, но в будущем у них, вероятно, возникнут проблемы с прохождением регулярной аккредитации, то есть допуском к медицинской деятельности, считает эксперт: «Со временем им придется переходить в смежные направления. Если говорить о сексологии, то это могут быть, например, психиатрия, медицинская психология, акушерство и гинекология».

Сексология как наука никуда не исчезнет, уверен врач-сексолог, психиатр Дмитрий Орлов. Однако он отмечает, что в мире нет такой отдельной врачебной специальности: «Это было российское новшество, которым долго гордились». Отказались от него из-за сложности подготовки, говорит господин Орлов: такому врачу нужно изучить психотерапию, урологию, гинекологию, эндокринологию и психиатрию. Кроме того, надо пройти долгий путь — медицинский университет, затем ординатура по психиатрии и только потом переподготовка по сексологии. В результате в стране нет и 100 действующих сексологов. Вместе с тем эксперт предупреждает, что обычный психиатр или психотерапевт не сможет профессионально работать с запросами, связанными с сексуальностью. А из-за высокой нагрузки лишь малая часть специалистов пойдет на курсы повышения квалификации, уверен господин Орлов.

Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Виктор Фомин пояснил «Ъ», что ряд медицинских должностей возникали в разное время «как локальные ответы на конкретные запросы». Их упразднение не приведет к отсутствию медицинской помощи по профилям — теперь ее будут оказывать специалисты более широких специальностей. «Например, медицинскую помощь районного врача-педиатра будут оказывать участковый педиатр, а вместо подросткового терапевта — врач-терапевт, — говорит господин Фомин. — Функции врача-диабетолога выполняет эндокринолог, который при подготовке в ординатуре получает углубленные знания по всем видам сахарного диабета и методам его компенсации». Он подчеркивает, что новые требования позволяют перераспределить учебные часы в пользу профильных модулей внутри основных специальностей, таких как эндокринология, психиатрия, офтальмология и оториноларингология— в итоге выпускники получат более глубокую и системную подготовку.

Среди прочего 1 сентября в штатном расписании медорганизаций появится новая должность врача по медицине здорового долголетия. Это можно считать «закономерным ответом» на демографические изменения и увеличение продолжительности жизни россиян, считает заместитель гендиректора по медицине холдинга «СМ-Клиника» Наталия Малышева. По сути, это специалист, который занимается профилактикой «возрастных» заболеваний, а также выявляет факторы риска, способные повлиять на здоровье в будущем. «Это работа на стыке терапии, кардиологии, эндокринологии, гериатрии, нутрициологии, профилактической и превентивной медицины,— говорит госпожа Малышева.— Важно понимать, что медицина здорового долголетия ориентирована не только на пожилых людей. Работа по сохранению здоровья зачастую начинается уже в 35–45 лет, когда отсутствуют серьезные заболевания, но появляются первые изменения обмена веществ, сердечно-сосудистые риски или последствия хронического стресса».

Превентивная медицина, нацеленная на продление активного долголетия и общей продолжительности жизни человека, давно и успешно практикуется за рубежом, добавляет основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо. «Но эта специальность требует серьезных инвестиций в обучение. Платить за него врачам пока приходится самим — государственного образования в этой сфере нет»,— добавляет госпожа Шуппо.

В Минздраве РФ “Ъ” сообщили, что задача Центров медицины здорового долголетия, где будут работать врачи по медицине здорового долголетия, — выявление признаков преждевременной активации биологических механизмов старения, предрисков развития заболеваний, формирование индивидуальных программ профилактики и обеспечении преемственности медицинской помощи. Приказом предусматривается, что уровень образования врачей по медицине здорового долголетия учитывает подготовку в образовательных и научных организациях по образовательным программам ординатуры по специальностям «Гериатрия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Гастроэнтерология», «Диетология», «Кардиология», «Неврология», «Физическая и реабилитационная медицина» и «Эндокринология».

2 июня в 11:44 мск в материал был добавлен комментарий ректора Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Виктора Фомина.

Наталья Костарнова