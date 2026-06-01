Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов при ограничениях интернета

Россияне должны иметь бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам в любое время, в том числе в период действия ограничений. Правительству и ФСБ следует принять меры, чтобы обеспечивать гражданам доступ к таким сервисам. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания с кабмином.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Спецслужбе и кабмину поручено «обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов», в числе которых указаны «Госуслуги», ресурсы системы здравоохранения, платежные системы.

Ответственные должны отчитаться о проделанной работе к 1 июля.

После введения практики ограничения мобильного трафика в российских регионах периодически поступают сообщения об отсутствии доступа даже к ресурсам из «белого списка». На эту проблему жаловался в марте бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С аналогичными неудобствами столкнулись москвичи в начале мая. Власти объясняют необходимость ограничений угрозами безопасности.