Обед на ПМЭФ подорожал почти до 8 тыс. рублей

Обед в ресторане «Форум» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обойдется гостям и участникам мероприятия в 7,9 тыс. руб., пишет «РИА Новости». В заведении предлагают холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки. В меню входят карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем и сливочным соусом, а также рукола с грушей и муссом из кешью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На первое можно выбрать крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем или томленые щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной. В качестве горячих блюд представлены филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, а также стейк из корня сельдерея с белыми грибами. На десерт можно заказать миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Напитки — морс, чай и кофе.

В прошлом году обед на ПМЭФ в среднем стоил 6,5 тыс. руб., а рекордная цена составила 12 тыс. руб. В меню можно было найти кыстыбый с картофелем и филе томленой конины, манты с бараниной и картофелем, палтус на подушке из шпината с соусом из белого вина. Один из сетов включал севиче из тунца с клубникой, а также филе лосося с печеным бататом. К каждому из вариантов обеда предлагали кофе, чай, лимонад или вино.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня. Несколько десятков делегатов из как минимум семи недружественных России стран поучаствуют в форуме в этом году. В число спикеров ПМЭФ вошли политики и бизнесмены из США, Германии, Франции, Австрии, Румынии, Швейцарии и Великобритании.