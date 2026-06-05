Деньги на стол

По данным “Ъ”, топ-менеджер крупнейшего российского издательства настольных игр Hobby World и управляющий партнер акселератора Indie Go планируют создать фонд поддержки средне- и высокобюджетных игр. Ожидается, что он будет поддерживать консольные и компьютерные игры высокобюджетных классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов и управляющий партнер фонда поддержки небольших видеоигровых разработчиков Indie Go Start Владимир Вареник 29 мая стали соучредителями нового ООО УК ИГФ в равных долях (50%), следует из данных «Руспрофайла». Уставной капитал ООО составил 10 тыс. руб., гендиректором компании числится господин Вареник. Основной вид деятельности ООО — предоставление прочих финансовых услуг, однако также среди ОКВЭД указано издание компьютерных игр и разработка компьютерного программного обеспечения.

По данным двух собеседников “Ъ” на видеоигровом рынке, новая компания будет работать в качестве нового инвестиционного фонда для видеоигровых разработчиков. Так, планируется поддерживать консольные и компьютерные игры AA и AAA (высокобюджетные) класса. Господин Вареник отказался комментировать детали проекта, сославшись на проработку инициативы с партнерами. В Hobby World не ответили “Ъ”, связаться с господином Акуловым не удалось.

По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры (монетизация за счет внутренней рекламы и покупок), 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей (покупка самих игр, внутриигровые трансакции и подписки), 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент (внутренняя реклама и подписки).

Сейчас поддержкой видеоигровых разработчиков в РФ в основном занимается Институт развития интернета (ИРИ). В прошлом году бюджет организации составил 25,3 млрд руб., из них 5% было распределено в рамках конкурсов на игры и программные продукты, отмечал в интервью “Ъ” гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Параллельно в 2024 году «Ростелеком» совместно с акселератором Indie Go создал фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр (см. “Ъ” от 2 октября 2024 года). На начальном этапе планировалось вложить 300 млн руб. и поддержать до конца года 15 проектов. Впрочем, участники рынка сомневались, что «Ростелеком» быстро окупит инвестиции в силу специфики инди-проектов. О результатах работы фонда не сообщалось.

Кроме того, инвестировать в видеоигровые студии около 300 млн руб. еще в 2023 году планировал VK (см. “Ъ” от 11 января 2023 года). Холдинг также рассматривал запуск в университетах образовательных программ для подготовки профильных кадров. О результатах проекта компания также не сообщала. До 2022 года активно инвестировал в российские и зарубежные игровые студии инвестфонд My.Games Venture Capital. За четыре года компания суммарно вложила в создание видеоигр более 6 млрд руб.

«Институциональные инвесторы ушли, частных фондов крупных не появилось, но при этом и разработчиков по факту тоже крупных нет»,— напоминает собеседник “Ъ” в одной из студий.

По словам источника, в последние пару лет некоторые инвесторы начали вновь рассматривать сотрудничество с российскими разработчиками: «Однако даже в случае, если сделка состоится, инвесторы будут настаивать на перерегистрации юрлица компании в другой стране, а также релокации ключевой команды, особенно учитывая новые политические и технические риски».

Кроме того, появление крупного фонда не гарантирует наличие достойных продуктов со стороны разработчиков, отмечают два собеседника “Ъ” в компаниях-издателях. «Не понятно, в кого инвестировать. Это довольно рисковый подход, инвестиции пойдут не в студии и даже не в проекты, а скорее в людей. Скорее всего, в основном в выходцев из разработки Mail.ru, то есть в тех, кого учредители знают лично»,— считает один из собеседников “Ъ”.

Юлия Юрасова