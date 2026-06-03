На панели о Броделе

Первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ознаменовался обсуждением цивилизационных угроз, стоящих перед Россией. Представить свое видение потенциального «пути к спасению» решились известные консерваторы, среди которых были учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, вологодский губернатор Георгий Филимонов и философ Александр Дугин. Ключевой тезис господин Малофеев сформулировал почти сразу: позитивный для россиян сценарий — скорейшее применение ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа (ВПШ) имени Ивана Ильина» Александр Дугин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа (ВПШ) имени Ивана Ильина» Александр Дугин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это научный доклад, который был подготовлен целой группой экспертов»,— предварил свое выступление Константин Малофеев, уточнив, что «закоперщиками» работы были он сам, Александр Дугин и профессор МГИМО, в прошлом разведчик-нелегал Андрей Безруков. Но свой вклад в сей труд внесли и другие участники панели, включая замсекретаря Общественной палаты РФ Александра Галушку и ректора Президентской академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, добавил оратор.

Из доклада следовало, что на пути России к безмятежному будущему 2050 года стоят угрозы, которые можно разделить на пять направлений: геополитика, идеология, демография, экономика и технологии. Все они нависают над Россией еще с начала XXI века, хотя их актуальность со временем меняется.

Например, с 2000 года по сегодняшний день на девять баллов просела угроза «распада страны», но настолько же вырос шанс ее «гибели в войне».

Мыслями о далеком 2050-м господин Малофеев ограничиваться не стал, оценив и перспективы промежуточного 2036-го. Доклад представил три сценария: «плохой», «хороший» и «инерционный». Вероятность первых двух зависела от конкретных шагов руководства РФ, главным из которых было выделено «укрепление оборонного сознания». Третий же сценарий предполагал, что все будет идти так, как идет сейчас. На представленном слайде значилось, что «инерционный сценарий» приведет Россию к применению ядерного оружия, но Константин Малофеев увидел ошибку:

«Я помню, что мы писали. Применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим».

Ну а к «хорошему» ядерному удару нужно еще добавить несколько важных мер в сфере госуправления, которые должны спасти страну, отметил докладчик: девестернизация, национализация элиты, автократия, госпланирование, культ семьи, расселение городов, новая Конституция и т. д.

После этого господин Малофеев передал слово Георгию Филимонову, попросив его выступить не от региона, «а вообще от русской души». Это пожелание губернатору удалось воплотить не в полной мере: его речь местами напоминала отчет о должностных успехах. Зато он не забыл упомянуть, что Вологодская область — этнически «самый русский» регион Земли. Это позволило господину Филимонову выйти на обобщения: «Пора бы многим представителям разного уровня элит перестать стесняться произносить слово "русский". И СВО очень помогла возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал».

Следующего спикера Константин Малофеев представил как «нашего человека в Вашингтоне», намекая на его шпионское прошлое. Андрей Безруков начал с обрисовки неутешительного настоящего: «Мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Starlink и упасть в точное место, куда он должен упасть». Сюда же он предложил «приплюсовать» угрозу биологической войны. Но и ответ на вечное «что делать?» у профессора нашелся: «Надо перестать быть хорошими. Много-много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге». Публика отреагировала осторожными аплодисментами. «Даже без выхода в ядерную войну у нас вообще-то есть огромный спектр возможностей,— перешел к конкретике господин Безруков.— Возьмем просто-напросто тот факт, что вся Западная Европа зависит сейчас от привозного газа. Вы знаете, что такое взрыв газовоза? Это эквивалент — если его правильно взорвать, конечно,— небольшого ядерного взрыва. Они должны это понимать. И это значит, кто-то им должен об этом сказать».

Александр Дугин, закрывавший сессию, сразу обнадежил слушателей тем, что некоторые шаги из предложенных его соратниками уже осуществляются властью: ей просто нужно быть смелее. В администрации президента, заверил философ, только и разговоров, что об идеологии и о девестернизации: «Все уже забыли эту дурацкую статью (ст. 13 Конституции, запрещающая установление в РФ государственной идеологии.— “Ъ”)!» Но есть и отдельные недостатки, продолжил господин Дугин:

«Автократия у нас есть, но она не признана. Ее легитимация идет медленно. Новая Конституция — работают над ней, но даже еще не начали обсуждать. Госпланирование — вот тут вообще нет. Как будто третий том "Материальной цивилизации" Броделя (Фернан Бродель, французский историк XX века.— “Ъ”) у нас вообще никто и не читал!»

Этот факт философа особенно удручил, ведь Фернан Бродель в свое время доходчиво объяснил, что капитализм — это «вообще не рынок». «Срочно Броделя!» — сформулировал Александр Дугин главное требование текущего момента.

Степан Мельчаков