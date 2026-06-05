Поставки выросли на бобах
Российский экспорт масличных культур увеличился на 39%
Экспорт масличных культур из России в январе—мае 2026 года увеличился на 39% год к году, достигнув 1,57 млн тонн. Рост во многом обеспечил скачок отгрузок соевых бобов: их продажи за рубеж увеличились сразу в 2,7 раз за счет высокого спроса со стороны Китая, где продукт требуется для выпуска тофу. Но это создает риски увеличения пошлин на вывоз сырья.
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Экспорт из России масличных культур в январе—мае 2026 года составил 1,57 млн тонн, увеличившись год к году на 39%, подсчитали в OleoScope. Основной рост в сегменте обеспечили соевые бобы, чьи поставки выросли год к году в 2,7 раз, достигнув 708 тыс. тонн. На втором месте по динамике — семена льна, отгрузки которых выросли на 22% год к году, до 544 тыс. тонн.
Аналитики OleoScope поясняют, что основным рынком сбыта российских соевых бобов за рубеж остается Китай, куда были отправлены 476 тыс. тонн продукции.
Российская соя без ГМО и идет в стране на использование в пищевых целях, она считается хорошим вариантом для выпуска тофу, поясняют в компании. Но в этом году для российских соевых бобов появился еще один крупный покупатель — Иран, который приобрел около 25 тыс. тонн, рассказывают в OleoScope.
Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов выделяет в числе значимых покупателей также Белоруссию и Казахстан. Впрочем, основным фактором роста экспорта бобов он называет высокий урожай: в прошлом году Россия собрала 9 млн тонн сои против 7 млн тонн годом ранее. Это расширило товарное предложение и повысило его доступность.
Экспорт соевого масла из России в то же время упал. В OleoScope в январе—мае заметили снижение на 2%, до 253 тыс. тонн. На Дальнем Востоке — основной федеральный округ, где производится соя, — существует нехватка мощностей для ее переработки, констатируют аналитики.
Дмитрий Краснов говорит, что дело и в структуре спроса покупателей. Китай заинтересован в первую очередь в закупке сырья для собственной переработки, а для российского соевого масла якорного потребителя пока нет. Партнер Neo Альбина Корягина добавляет, что на внешних рынках в условиях укрепления рубля России также трудно конкурировать с крупными производителями соевого масла — Бразилией и Аргентиной.
Высокие темпы экспорта соевых бобов могут привести к ужесточению регулирования, не исключает Дмитрий Краснов.
Подобный сценарий предсказывает и директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов: «Государство уже использует экспортные пошлины как инструмент удержания сырья внутри страны и поддержки внутренней переработки». Он добавляет, что при сильном росте вывоза и ценового давления такие меры обычно не ослабляют, а наоборот усиливают.
На необходимость ужесточения контроля за экспортом указывают переработчики. В Масложировом союзе пояснили “Ъ”, что считают целесообразным увеличение экспортной пошлины для соевых бобов с текущих 20% до 30%. Такая ставка сейчас действует для рапса и, по мнению организации, защищает переработчиков: в этом году они смогли переориентироваться на эту культуру с подсолнечника.
Рапс — действительно единственная масличная культура, которая в этом году показывает падение экспорта. Его поставки на за рубеж в январе—мае 2026 года, по данным OleoScope, составили 146 тыс. тонн, потеряв год к году 43%. Это связано с переходом на экспорт масла и шрота: госполитика способствует тому, чтобы перерабатывать основной объем внутри страны, поясняет Альбина Корягина.
Продажи рапсового масла за границу в январе—мае 2026 года, согласно OleoScope, составили 734 тыс. тонн, прибавив год к году 10%. Но 90% этого объема отправлено в Китай.
Присутствие на рынке лишь одного крупного покупателя создает для экспортеров риски. Госпожа Корягина обращает внимание на то, что Китай с 1 марта 2026 года снизил пошлину на канадскую канолу (масло их отдельных сортов рапса), а это основной конкурент российской продукции. Эксперт предполагает, что расширять географию поставок российские производители будут стремиться за счет Турции.
Объем экспорта подсолнечника из России также остается небольшим за счет наличия 50% экспортной пошлины. В январе—марте 2026 года они составили 147 тыс. тонн, увеличившись год к году на 4%. Практически весь их объем, по словам представителя OleoScope, осуществляется в страны ЕАЭС.