Поставки выросли на бобах

Экспорт масличных культур из России в январе—мае 2026 года увеличился на 39% год к году, достигнув 1,57 млн тонн. Рост во многом обеспечил скачок отгрузок соевых бобов: их продажи за рубеж увеличились сразу в 2,7 раз за счет высокого спроса со стороны Китая, где продукт требуется для выпуска тофу. Но это создает риски увеличения пошлин на вывоз сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Экспорт из России масличных культур в январе—мае 2026 года составил 1,57 млн тонн, увеличившись год к году на 39%, подсчитали в OleoScope. Основной рост в сегменте обеспечили соевые бобы, чьи поставки выросли год к году в 2,7 раз, достигнув 708 тыс. тонн. На втором месте по динамике — семена льна, отгрузки которых выросли на 22% год к году, до 544 тыс. тонн.

Аналитики OleoScope поясняют, что основным рынком сбыта российских соевых бобов за рубеж остается Китай, куда были отправлены 476 тыс. тонн продукции.

Российская соя без ГМО и идет в стране на использование в пищевых целях, она считается хорошим вариантом для выпуска тофу, поясняют в компании. Но в этом году для российских соевых бобов появился еще один крупный покупатель — Иран, который приобрел около 25 тыс. тонн, рассказывают в OleoScope.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов выделяет в числе значимых покупателей также Белоруссию и Казахстан. Впрочем, основным фактором роста экспорта бобов он называет высокий урожай: в прошлом году Россия собрала 9 млн тонн сои против 7 млн тонн годом ранее. Это расширило товарное предложение и повысило его доступность.

Экспорт соевого масла из России в то же время упал. В OleoScope в январе—мае заметили снижение на 2%, до 253 тыс. тонн. На Дальнем Востоке — основной федеральный округ, где производится соя, — существует нехватка мощностей для ее переработки, констатируют аналитики.

Дмитрий Краснов говорит, что дело и в структуре спроса покупателей. Китай заинтересован в первую очередь в закупке сырья для собственной переработки, а для российского соевого масла якорного потребителя пока нет. Партнер Neo Альбина Корягина добавляет, что на внешних рынках в условиях укрепления рубля России также трудно конкурировать с крупными производителями соевого масла — Бразилией и Аргентиной.

Высокие темпы экспорта соевых бобов могут привести к ужесточению регулирования, не исключает Дмитрий Краснов.

Подобный сценарий предсказывает и директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов: «Государство уже использует экспортные пошлины как инструмент удержания сырья внутри страны и поддержки внутренней переработки». Он добавляет, что при сильном росте вывоза и ценового давления такие меры обычно не ослабляют, а наоборот усиливают.

На необходимость ужесточения контроля за экспортом указывают переработчики. В Масложировом союзе пояснили “Ъ”, что считают целесообразным увеличение экспортной пошлины для соевых бобов с текущих 20% до 30%. Такая ставка сейчас действует для рапса и, по мнению организации, защищает переработчиков: в этом году они смогли переориентироваться на эту культуру с подсолнечника.

Рапс — действительно единственная масличная культура, которая в этом году показывает падение экспорта. Его поставки на за рубеж в январе—мае 2026 года, по данным OleoScope, составили 146 тыс. тонн, потеряв год к году 43%. Это связано с переходом на экспорт масла и шрота: госполитика способствует тому, чтобы перерабатывать основной объем внутри страны, поясняет Альбина Корягина.

Продажи рапсового масла за границу в январе—мае 2026 года, согласно OleoScope, составили 734 тыс. тонн, прибавив год к году 10%. Но 90% этого объема отправлено в Китай.

Присутствие на рынке лишь одного крупного покупателя создает для экспортеров риски. Госпожа Корягина обращает внимание на то, что Китай с 1 марта 2026 года снизил пошлину на канадскую канолу (масло их отдельных сортов рапса), а это основной конкурент российской продукции. Эксперт предполагает, что расширять географию поставок российские производители будут стремиться за счет Турции.

Объем экспорта подсолнечника из России также остается небольшим за счет наличия 50% экспортной пошлины. В январе—марте 2026 года они составили 147 тыс. тонн, увеличившись год к году на 4%. Практически весь их объем, по словам представителя OleoScope, осуществляется в страны ЕАЭС.

Александра Мерцалова