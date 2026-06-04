Штаты снимаются с нейтралки

Госсекретарь США Марко Рубио выступил 3 июня на слушаниях в Палате представителей, посвятив изрядную часть своего выступления теме конфликта России и Украины. В частности, он дал крайне пессимистичную оценку военной кампании России, предположив, что Москва вряд ли добьется своих изначальных целей в этом конфликте, и отметил рост числа украинских ударов вглубь российской территории, что, по его словам, делает риск эскалации «реальным». Кроме того, глава Госдепа сообщил о том, что администрация США работает над новыми санкциями против Москвы. Киеву же в тот же день посулили новую военную помощь, что стало первой крупной мерой поддержки Украины с момента возвращения Дональда Трампа к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Выступление американского госсекретаря Марко Рубио перед членами Палаты представителей вышло весьма откровенным. Прежде всего он признал, что США не являются нейтральным посредником конфликта России и Украины и давно выбрали сторону. Вашингтон продолжает поддерживать Украину, одновременно оказывая давление на Россию, заявил Рубио. И перешел к анализу развития ситуации на поле боя.

Главный американский дипломат дал весьма негативную оценку эффективности военной кампании России, отметив, что Москва, по его мнению, не достигла своих первоначальных военных целей и, возможно, никогда не добьется того, о чем идет речь в ее переговорной позиции.

«Я думаю, что у большинства наблюдателей во всем мире и, я бы сказал, у некоторых в России нет никаких сомнений в том, что вторжение Украины стало для них стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые поставили в первый день, и, возможно, им даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах»,— заявил Рубио законодателям.

Украина же, по его оценке, в последнее время добилась успехов на поле боя и стала наносить все более болезненные удары на большие расстояния вглубь России. «Это одна из причин, почему важно попытаться положить конец этой войне, если это возможно, потому что риск эскалации реален, гораздо реальнее, чем два года назад»,— добавил Марко Рубио.

Еще одной причиной высокого риска эскалации глава Госдепа США назвал бескомпромиссность обеих сторон конфликта. «До настоящего момента ни одна из сторон (особенно российская сторона) не была готова пойти на уступки, необходимые для установления мира»,— сказал он.

Рубио тут же дал понять, что опускать руки Штаты не намерены, и выразил готовность Вашингтона и дальше посредничать для достижения мира. «Мы готовы, и за последний год мы потратили огромное количество времени для работы над урегулированием этого конфликта на высоком уровне»,— добавил он. При этом Рубио высказал мнение, что поддержание диалога с Москвой остается необходимым условием «зрелой дипломатии» вне зависимости от политических разногласий.

Дабы администрацию Трампа не заподозрили в пророссийских симпатиях, Рубио сообщил, что Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях в отношении России, который имеет «огромную поддержку» как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев в Сенате США.

«Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора (Линдси.— “Ъ”) Грэма над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие»,— обозначил Рубио.

Через считанные часы после выступления госсекретаря США Палата представителей проголосовала за продвижение законопроекта о предоставлении новой военной помощи Украине, преодолев сопротивление администрации и сделав его первым документом такого рода, получившим поддержку в Конгрессе после возвращения к власти Дональда Трампа. 218 голосами против 204 законодатели (среди которых оказалась и небольшая группа республиканцев) поддержали выставление на окончательное голосование закон о поддержке Украины, предусматривающий предоставление Киеву военных кредитов на сумму $8 млрд, и продление Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до 2027 года, а также введение дополнительных санкций против России.

В Москве пока не отреагировали конкретно на эти заявления Марко Рубио, однако в прошлом российские чиновники неоднократно предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является «игрой с огнем» (так, в частности, говорил глава МИД РФ Сергей Лавров).

При этом буквально 2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва сохраняет «свою открытость к мирным переговорам», и тот факт, что процесс урегулирования на паузе, не означает, что у РФ нет контактов с США. Днем позже, уже после атак ВСУ на цели в Санкт-Петербурге, Песков сказал, что Россия продолжит проведение военной операции на Украине, чтобы избежать новых атак БПЛА, отметив, что решать вопрос об ответе на ночные удары будет Министерство обороны.

Наталия Портякова