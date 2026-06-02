Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов

Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Российские спортсмены смогут выступать с национальной символикой начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.

«Это решение отражает приверженность FIE основополагающим принципам Олимпийской хартии, включая отсутствие дискриминации, равное обращение и универсальность спорта, а также целям и принципам, изложенным в Уставе FIE»,— отмечается в пресс-релизе FIE.

Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в состязаниях FIE в марте 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета. В 2023 году федерация допустила российских и белорусских фехтовальщиков к соревнованиям в нейтральном статусе. В мае 2025 года FIE допустила взрослых российских спортсменов к командным соревнованиям. Российским юниорам разрешили выступить на соревнованиях FIE с флагом и гимном в декабре.

FIE стала 10-й международной федерацией по олимпийским видам спорта, снявшей все ограничения с российских спортсменов. Ранее такое решение приняла Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муайтай, бокса. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 329 российских спортсменов на 22 международных соревнованиях, отметил министр спорта России Михаил Дегтярев в Telegram-канале.