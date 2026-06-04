Стоит над горою «Орешник»

4 июня ПМЭФ-2026 набирал силу в павильонах «Экспофорума», а президент России работал в Константиновском дворце. Там он встретился с главами международных информагентств, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, который до этого набирался впечатлений на ПМЭФ, услышал новости из Константиновского дворца, которыми поспешил поделиться с читателями “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин заслушался журналистов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости Владимир Путин заслушался журналистов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Второй день ПМЭФ-2026 был гораздо энергичней, чем первый. Если сидеть на втором этаже головокружительного павильона ИД «Коммерсантъ» и рассматривать содержимое всего павильона F (остальные СМИ, будем прямо говорить, смогли позволить себе лишь одноэтажные стенды, но ничего удивительного в этом не вижу: они и в субботу, в отличие от “Ъ”, не выходят, и в печать подписываются ранним вечером, а не после 22 часов, чтобы я успел написать этот репортаж и, главное, чтобы вы потом — прочитать), то человеческий рой под тобой произведет сильное впечатление. И 4 июня там шагу было не ступить, не наткнувшись на человека, который в обычной жизни интересует тебя как ньюсмейкер, а ты его можешь заинтересовать только как никто, ибо он все время опаздывает на двусторонний обед с десертом из заявлений двух лидеров.

А тут Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса», поставив тебя прямо к стенке, все тебе объяснит про корабль Starship и что лететь на нем последний раз, кроме американских астронавтов, должен был вообще-то и российский космонавт, да только в сложившейся ситуации далеко не улетел и даже не доехал, а Starship и вовсе летал как беспилотник, но, между прочим, не сбился с курса и не залетел сгоряча, например, в Эстонию или даже Финляндию.

Министр спорта Михаил Дегтярев посвятит в подробности, пока не существующие, матча сборных России и США по хоккею, и все это покажется тебе даже невероятным, но, похоже, может и сбыться.

Министр транспорта Андрей Никитин расскажет, хочешь ты или нет, про первый действительно российский самолет Ил-114, потому что уже можно рассказать и потому, что он-то и в самом деле российский.

Ксения Собчак тебе ничего не расскажет, ибо слишком занята на стенде «Аэрофлота» освоением или даже присвоением пространства ПМЭФ, и уже кажется, если не увидишь Ксению Собчак на форуме, пройдя через рамку на входе, то, пройдя даже через рамку на выходе, все равно рано расслабляться, так как ты неминуемо обнаружишь ее пристально рассматривающей на улице флаги талибов и будешь понимать с тех пор только одно: ох, не хотел бы я оказаться на месте этих флагов...

С высоты второго этажа павильона “Ъ” разглядишь ты в человеческом муравейнике и людей, организованных в змеящуюся среди других павильонов очередь. Ты не поленишься подойти и выяснить, что стоят они за автографом нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который приехал сюда, в «Экспофорум», в первый раз в жизни (но, похоже, не в последний), так как «Динамо» подписало выдающийся контракт с букмекерской конторой BetCity, который позволит Константину Тюкавину еще вдоволь поиграть за «Динамо», чтобы... Чтобы что, кстати?.. Выиграть Кубок?.. РПЛ?.. Да хоть что-то!

— Развейте какие-нибудь слухи или подтвердите,— попросил я его, кстати.— Главное, что вы из «Динамо» не уходите ни в «Зенит», ни в «Спартак».

— Я сам точно никуда не ухожу и проситься не буду,— пообещал Константин Тюкавин.— У меня есть контракт с «Динамо», я его отрабатываю. А если придет руководство и скажет, что мы тебя продаем, значит, придется сказать: ну окей.

— Тогда все хорошо: руководство не скажет...

— Вообще-то хочется с «Динамо» что-то выиграть...

— Кубок-то могли выиграть ведь, а?

— Могли, но…

— А что ж не выиграли?

— Тюкавин пенальти не забил,— вздохнул Константин Тюкавин,— вратарь отбил, переиграл. Не в самый угол попал... Не каждый раз попадаешь...

Нет, ну больше не нужно было его расспрашивать, что ж мучить человека, он еще не все автографы раздал, а все никогда в жизни не раздаст до самого уже ее конца.

Между тем уже шел обратный отсчет времени до начала пленарного заседания 5 июня. Президент пока работал в Константиновском дворце. Там была намечена встреча с главами международных информагентств, традиционная на ПМЭФ. Им, конечно, пришлось подождать: вместо запланированных пяти вечера встреча началась в восемь.

— Некоторые наши гости заранее нас предупредили о том, что привезли очень острые вопросы,— сообщил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.— И мы на самом деле их предупредили, в свою очередь, что у вас могут возникнуть к некоторым журналистам из некоторых стран тоже свои вопросы...

— Нет, я вопросов задавать не буду, я не журналист...— господин Путин не согласился с постановкой вопроса, которая анонсировала готовность российского президента атаковать, если что.— Вы будете задавать, я буду отвечать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы международных информагентств долго дышали свежим воздухом в Константиновском дворце

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главы международных информагентств долго дышали свежим воздухом в Константиновском дворце

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Можно было и так.

И слово получила Раушан Кажибаева, гендиректор телерадиокомплекса президента Казахстана. Вопросы ее были таковы, что господин Путин мог непростительно расслабиться: уж очень комфортны были вопросы: о значимости совместного документа о семи основах дружбы и действительно ли амурские тигры, которых Россия преподнесла Казахстану,— знак особого доверия?..

Значимость документа была безоговорочно подтверждена.

— Мы многое сделали для того, чтобы сохранить популяцию дальневосточных тигров,— добавил господин Путин.— Это, кстати, самые крупные тигры в мире. Крупнее нет... Дальневосточные тигры — они самые крупные... Примерно похожие тигры были когда-то и в Казахстане (туранские.— А. К.). И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать. Я картинку эту наблюдал, она производит впечатление...

Вот бы все вопросы были такие.

Да и вопросы главы информагентства «Синьхуа» товарища Хуа Фу тоже были слишком хороши. Как Россия и Китай пришли к такому беспрецедентному уровню отношений? Как защитить историческую правду?

Запомнилось, впрочем, следующее:

— Уверен, скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем,— рассказал Владимир Путин.

Речь, надо понимать, идет о строительстве газопровода «Сила Сибири-2».

Виджай Джоши, гендиректор и главный редактор индийского информагентства PTI, тоже ведь предсказуемо не мучил Владимира Путина вопросами, на которые нет ответа.

Мучить начал Джеймс Джордан из Associated Press:

— Господин Путин, вчера сотни дронов были направлены Украиной в сторону России, некоторые попали в морскую базу неподалеку от Санкт-Петербурга, некоторые попали в склад, и мы видели облако дыма над Санкт-Петербургом, над вашим родным городом. Также была нарушена работа аэропорта. Более того, ваши персональные рейтинги упали, российская экономика падает, и США утверждают, что вторжение (на Украину.— А. К.) стало настоящей катастрофой... Вы сказали, что цели будут достигнуты только военными средствами (Только что в Астане, отвечая на мой вопрос.— А. К.). Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку?

Считай что все вопросы, которые могли быть у западных журналистов к Владимиру Путину, оказались, таким образом, сформулированы.

— Во-первых, одно другого не исключает,— констатировал господин Путин.— Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку — это не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио (госсекретарь США Марко Рубио.— А. К.). Это серьезный партнер, мы с ним в контакте... Он недавно выступал в Сенате или в Конгрессе... Ясно, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах непростая. Кто-то его поддерживает, кто-то его атакует... То, что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация, и если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении.

И президент обрисовал ситуацию.

— Прежде всего, и на это нужно обратить внимание,— заявил господин Путин,— российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск.

Украинские спикеры не могут и не хотят этого подтвердить. Но могут ли опровергнуть? Без сомнения, в ближайшее время они будут это делать.

— Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава,— продолжил российский президент.— За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери около 40 тыс. Принудительно людей, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Принудительная мобилизация дает примерно 15–16 тыс. в месяц. Где-то 14 тыс. примерно возвращаются из госпиталей после ранения (ежемесячно.— А. К.). Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тыс. человек плюс каждый месяц примерно 20 тыс. дезертиров.

Арифметика была не такой уж простой. Аксиом тут нет. Каждую цифру надо доказывать.

— На начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тыс. человек... Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет! — воскликнул Владимир Путин.— Почти официальная цифра: возбуждены 20 тыс. уголовных дел за дезертирство... Все это ведет к утрате территорий и населенных пунктов... За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 квадратных километров российская армия поставила под свой контроль... Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно.

Но скажите только, чей Купянск?

— В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%...— добавил президент.— И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР... Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25 (территории ДНР.— А. К.), сейчас уже меньше 15%... И 80% территории Запорожской области (контролируют российские войска.— А. К.)... Этот процесс продолжается в ежедневном режиме!

— Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов самого разного вида, в том числе дальнего действия...— пояснил Владимир Путин.— Некоторые из них, к сожалению, для нас, прорываются. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять, и мы будем это делать, но у Украины вообще такой системы нет! Просто отдельные есть элементы, но системы нет.

Это Владимир Путин ответил на вопрос об ударах по Петербургу, а до этого — по Москве.

— Есть Patriot, другие системы, которых катастрофически тоже не хватает, но системы как таковой не существует! — продолжал Владимир Путин.— Не существует ударных систем, таких, которые есть у Российской Федерации... Имею в виду гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты, причем и морского, и воздушного, и наземного базирования. И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которые являются главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.

Пока ничего принципиально нового по сравнению с тем, что было сказано, например, в Астане, сказано не было.

— Подытоживая, я бы вот что добавил,— произнес президент.— Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Тогда перед Россией были поставлены вопросы — с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному совершению.

Очевидно, речь идет о том, что Украина оставит территорию Донбасса в обмен на другие территории, которые сейчас контролирует Россия.

Давно очевидно, что президент России ни на что другое не согласится ни при каких условиях.

Он ответил модератору Андрею Кондрашову на вопрос насчет применения «Орешника» по Украине. Надо было ответить, и даже очень: что-то никто так и не увидел его разрушительного действия. Даже перестали бояться «Орешника», причем именно те, кто должны, обязаны бояться.

Выяснилось, конечно, что зря перестали:

— Мы подобные системы (раньше.— А. К.) испытывали на полигонах. «Орешник»-то не испытывали! И это было не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого применения «Орешника». А последнее... Мы, если уж по-честному... Откроем вам большую военную и государственную тайну... Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили... И просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки... Посчитали до миллиметра всё... Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.

То есть это были просто испытания, причем нервов.

О том, как продолжилась и чем закончилась эта все-таки непростая встреча, читайте позднее на сайте “Ъ” в репортаже Андрея Колесникова.