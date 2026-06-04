Касперский рассказал про разработку нового российского смартфона

«Лаборатория Касперского» разрабатывает телефон, который, по заявлению компании, невозможно взломать. О новой разработке рассказал гендиректор компании Евгений Касперский, выступая на сессии «Ъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Во время выступления Евгений Касперский представил участникам сессии прототип устройства. «Это не Android. Само собой, это не iPhone. Это не Huawei, это не Samsung. Это российская железка, операционная система наша. И это не Android совершенно. Вот веб взломать невозможно», — сказал господин Касперский.

Купить смартфон в розницу пока нельзя. «Можно обратиться к нашему российскому офису и пилотировать данный продукт. Пилоты у нас уже есть, несколько десятков», — уточнил Касперский, добавив, что компания сотрудничает с разными организациями в этом направлении. Сроки появления устройства в свободной продаже он не раскрыл: «Работы еще очень много».