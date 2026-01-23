Главные новости за 19 – 23 января. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Саратовкой области удвоить траты на школьное питание. Также он пообещал найти средства на закупку школьной еды по актуальным ценам. В 2026 году на программу бесплатного питания для школьников малых городов и сел область выделила почти 2 млрд руб.

Снести четыре аварийных дома предлагают в Саратове за 11 млн руб.

Волжский районный суд Саратова вынес приговор бывшему учредителю московского ООО «Вито-Строй» за дачу взятки при реконструкции саратовского театра оперы и балета. Деньги предназначались главному инженеру театра за ускоренное согласование изменений в госконтракте и одобрение поставляемого оборудования, значительная часть которого впоследствии так и не была найдена.

Похоронное агентство «Ритуал» требует у мэрии Саратова 21 млн руб. В 2023 году «Ритуал» уже судился с мэрией.

Комитет Госстройнадзора Саратовской области в декабре 2025 года подал сразу три заявления о привлечении к административной ответственности ООО «ПоволжьеСтройИнвест». Подрядчик задействован в реализации крупных госконтрактов в Саратовской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Министром сельского хозяйства Саратовской области стал Василий Котов.

Дело экс-главы Энгельса Тепина о «бесконечных бордюрах» поступило в суд.

Почетные граждане Саратовской области смогут бесплатно ездить в санаторий.

В Саратовской области собираются внести изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Саратовский минтранс обнародовал зарплаты директоров подведомственных транспортных компаний.

В Саратовской области более 26 тыс. семей трудно оплачивать коммуналку.

Экс-глава Вольского района Андрей Татаринов задержан по обвинению в коррупции.

ФАС приостановило торги на строительство водопровода на Уфимцева в Саратове.

Минпромторг взыскивает с саратовской дочки «Волга Газа» почти 45 млн руб.

Суд снимет обеспечительные меры после изъятия саратовской турбазы «Разлив».

Под нужды военного госпиталя в Саратове закрепили комплекс зданий.

На экологию Саратовской области в 2026 году выделят более 83 млн руб.

Волгоградская область

В Волгограде москвичей обвинили в краже 200 млн руб. на работах в СИЗО. В августе 2022 года УФСИН заключило контракт с ООО «Артель» — тогда фигуранты уже не были в числе учредителей юрлица. Подрядчик должен был построить на территории изолятора хозяйственно-складскую зону, однако лишь имитировал работу, считает обвинение.

Мосгорсуд оставил экс-начальницу правового управления мэрии Волгограда Дарью Казанкову в СИЗО.

Волгоградское УФАС выявило необоснованные тарифы автоколонны на размещение линий связи.

Суд взыскал 145 млн руб. с подрядчика волгоградского ФКР после отмены контрактов.

«Тепловое хозяйство» Урюпинска задолжало «Газпрому» 75 млн, директор оштрафован.

Ростехнадзор не смог наказать за долги директора банкротящегося МП «Ерзовское».

Апелляция утвердила приговор о выморочных квартирах и ущербу Волгограду в 23 млн.

Крупный бизнес обеспечил более 63% розничного товарооборота Волгоградской области.

Пензенская область

Прокуратура Пензенской области и мэрия Пензы подали в региональный Арбитражный суд иск об аннулировании приватизации сквера Дзержинского. Несколько лет назад РЖД продали землю под ним компании самого богатого депутата городской думы Дмитрия Акимова. Затем участок разделили на два и перепродали другой компании политика. Прокуратура указывает, что РЖД не имело права отдавать спорную землю в частные руки.

Полковник Алексей Петров возглавил СИЗО-1 в Пензе.

После гибели индонезийского гимнаста в Пензе проведут экспертизу инвентаря.

В Пензе объединили уголовные дела депутата гордумы Олега Фомина.

Прокуратура выяснит, почему под Пензой семья отравилась угарным газом.

В Пензенской области за год уровень преступности снизился почти на 24%.

Астраханская область

Решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с астраханского судостроительного завода «Лотос» 170 млн руб. в пользу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) за срыв сроков поставки сухогруза устояло в апелляции. Предприятие сорвало сроки поставки судна заказчику. Представители завода настаивали, что виной тому стали независящие от них обстоятельства.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело по факту смерти астраханца в одном из торговых центров Приморского района. По предварительным данным, 24-летнего мужчину задушил один из охранников. Позднее СКР сообщил, что задержаны трое других участников конфликта. Один из охранников улетел из России и объявлен в розыск.

В Астрахани на базе госуниверситета открыли Центр судебных экспертиз.

Депутат астраханской облдумы Евгений Бабушкин был ранен в зоне СВО.

В Астрахани завели дело, связанное со строительством ЖК Prime Tower на Бабефа.

Астраханская облдума поддержала закон о льготной аренде для книжных магазинов.

Первый год турналога в Астраханской области принес более 40 млн руб.

В Астраханской области в 2026 году планируют ввести 615 тыс. кв. метров жилья.

«Стрелецкое-Агротрейд» из Астрахани нарастило оборот до 6,6 млрд в 2024 году.

Ирландский «Оллтек» отсудил 20 млн руб. у таможни из-за проверки в Астрахани.

ВС РФ отказался рассматривать спор о рынке на Маркина в Астрахани.

Нина Шевченко