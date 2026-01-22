В Астрахани завели дело, связанное со строительством ЖК Prime Tower на Бабефа

В Астрахани по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 У РФ) при выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Бабефа, 8а. Речь идет о действиях должностных лиц органов исполнительной власти региона, которые в 2025 году дали указания о выдаче разрешения застройщику в нарушение требований ст. 39 Гражданского кодекса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее строительством ЖК Prime Tower заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: наш.дом.рф Ранее строительством ЖК Prime Tower заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: наш.дом.рф

Объектом расследования стало строительство двух 25-этажных жилых домов комплекса Prime Tower, которое осуществляет ООО «СЗ „РЭС—Бабефа“». Работы были начаты в октябре 2024 года после согласования с профильным министерством. Поводом для возбуждения уголовного дела стали жалобы местных жителей, указавших на нарушения строительных норм и возможные негативные последствия для окружающей застройки.

ООО «СЗ „РЭС — Бабефа“» относится к группе компаний (ГК) RES Development. Товарный знак RES Development принадлежит астраханскому ООО «СЗ „Регионэлитстрой“». С 2020-го по 2025 год строительной компанией владела Наталия Карташова. Затем юрлицо было продано Владмиру Оганесяну, который ранее учреждал строительные компании «ЮСР», «Гелион», «Югстройресурс». Его доля находится под обременением. 30 декабря прошлого года в компании также появился новый гендиректор — Дмитрий Кирпичников. По итогам прошлого года «Регионэлитстрой» заработал 4,7 млн руб. при выручке 265 млн руб. Для каждого возводимого МКД учреждается отдельное юрлицо с аббревиатурой РЭС в названии. Десять из них регистрируется по тому же адресу, что и «Регионэлитстрой»: ул. Набережная 1 Мая, стр. 121, помещение 5.

По данным следствия, при возведении домов не соблюдаются требования к минимальному отступу от расположенных рядом зданий, в результате чего в соседних строениях появились повреждения. Кроме того, строительство ведется в зоне пролегания источника грунтовых вод без учета гидрогеологических рисков и без принятия мер по укреплению почвы.

Летом прошлого года внимание к этой стройке привлек председатель СКР Александр Бастрыкин после обращения жителей, обеспокоенных состоянием близлежащих домов, в том числе жилого комплекса «Паруса» и корпуса Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа. Тогда следственные органы проводили процессуальную проверку. Теперь ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального следственного управления СКР Ибрагимом Могушковым.

Нина Шевченко