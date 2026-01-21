В Саратовской области многодетные смогут получить удостоверение в районах
В Саратовской области собираются внести изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этот вопрос обсуждался в областной думе на заседании комитета по социальной политике.
Фото: Саратовская областная Дума
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева сообщила, что сейчас статус многодетной семьи подтверждается удостоверением единого образца. Оно выдается при условии, если место жительства или место пребывания заявителя и не менее трех его детей находится на территории Саратовской области. Представленным законопроектом предлагается упростить процедуру получения удостоверения, а именно выдавать его, если регистрация имеется у одного из членов многодетной семьи.
Также законопроектом предлагается расширить категорию детей в возрасте до 23 лет, входящих в состав многодетной семьи, независимо от факта обучения. Сейчас к ним относят участников СВО и детей, признанных инвалидами с детства. Законопроектом дополнительно предлагается аналогичным образом учитывать в составе многодетной семьи детей до 23 лет, если они принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе, а также на территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.
По мнению госпожи Гурьевой, эти поправки помогут дополнительно социально защитить многодетных. Также при разработке нововведений учитывался опыт других регионов. Законопроект будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.