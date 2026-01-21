В Саратовской области многодетные смогут получить удостоверение в районах

В Саратовской области собираются внести изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этот вопрос обсуждался в областной думе на заседании комитета по социальной политике.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева сообщила, что сейчас статус многодетной семьи подтверждается удостоверением единого образца. Оно выдается при условии, если место жительства или место пребывания заявителя и не менее трех его детей находится на территории Саратовской области. Представленным законопроектом предлагается упростить процедуру получения удостоверения, а именно выдавать его, если регистрация имеется у одного из членов многодетной семьи.

Также законопроектом предлагается расширить категорию детей в возрасте до 23 лет, входящих в состав многодетной семьи, независимо от факта обучения. Сейчас к ним относят участников СВО и детей, признанных инвалидами с детства. Законопроектом дополнительно предлагается аналогичным образом учитывать в составе многодетной семьи детей до 23 лет, если они принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе, а также на территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО.

По мнению госпожи Гурьевой, эти поправки помогут дополнительно социально защитить многодетных. Также при разработке нововведений учитывался опыт других регионов. Законопроект будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова