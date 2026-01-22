Судопроизводственная «Артель»

Суд в Волгограде рассмотрит дело москвичей Алексея Самсонова и Павла Мелехина. Их обвиняют в мошенничестве на 210 млн руб. при реконструкции СИЗО № 3 во Фролове. В августе 2022 года УФСИН заключило контракт с ООО «Артель» — тогда фигуранты уже не были в числе учредителей юрлица. Подрядчик должен был построить на территории изолятора хозяйственно-складскую зону, однако лишь имитировал работу, считает обвинение. Контракт расторгли в мае 2023 года. — с тех пор в отношении компании подано несколько заявлений о банкротстве.

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело руководителей и бенефициаров московского ООО «Артель» Алексея Самсонова и Павла Мелехина. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции СИЗО №3 во Фролове. Сумма ущерба — более 210 млн руб., сообщает региональная прокуратура.

Поводом для уголовного преследования стало сотрудничество с ФКУ «Управление строительства УФСИН России по Волгоградской области». По итогам аукциона 9 августа 2022 года оно заключило контракт с московским ООО «Артель» на реконструкцию следственного изолятора №3 во Фролове. По данным ЕИС «Закупки», подрядчик должен был построить на территории СИЗО хозяйственно-складскую зону с двумя КПП, гаражом на восемь машиномест и, собственно, складскими помещениями.

По информации следствия, господа Самсонов и Мелехин, имитируя исполнение обязательств по договору, частично закупили строительные материалы и привлекли строительную технику. По факту же предусмотренные контрактом работы «Артель» не выполнила. Контракт расторгли 23 мая 2023 года.

ООО «Артель» зарегистрировано 28 августа 2012 года в Москве по адресу пер. Хлебников, 2. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем с 2025 года по настоящее время является Мери Мосия. С марта 2021 года по август 2024 года она была гендиректором «Артели». С июля 2015 по октябрь 2021 года среди учредителей значится фигурант нынешнего уголовного дела Алексей Самсонов (в мае 2019 года его доля в уставном капитале «Артели» выросла с 6% до 60%, а в ноябре того же года — с 60% до 100%). В октябре 2021 года господин Самсонов перестает быть учредителем организации. Второй фигурант дела, Павел Мелехин, был гендиректором «Артели» с 2016 по 2017 год. Его доля в ООО в мае 2018 года изменилась с 30% до 4%, в мае 2019 года выросла до 40%. В ноябре 2019 года господин Мелехин перестал быть учредителем «Артели». ООО «Артель» участвовало в 12 закупках на сумму 946 млн руб., заключило 12 контрактов на 887 млн руб. 25 апреля 2025 года внесено в реестр недобросовестных поставщиков. На данный момент в отношении компании прекращено сразу несколько банкротных производств из-за отсутствия у юрлица средств на процедуру.

Контракт, согласно ЕИС «Закупки», подписала госпожа Мосия в должности генерального директора. Однако на скамью подсудимых следствие отправило Алексея Самсонова и Павла Мелехина, которые на момент подписания договора уже не значились в организации как учредители.

По данным из открытых источников, в ноябре 2020 года господин Самсонов стал учредителем ООО «Квадра» с долей 58%. Компания ликвидирована в минувшем сентябре. В сентябре 2020 года он зарегистрировал ИП (вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления). В апреле 2023 года фигурант стал гендиректором ООО «Архитектурная мастерская «Пролог». По состоянию на октябрь 2025 года «Пролог» находится в процессе банкротства, «Зеленый шум» действует.

Алексея Самсонова и Павла Мелехина связывало не только ООО «Артель», в котором они были учредителями, но и ООО «Квадра», и ООО «Архитектурная мастерская «Пролог». В первом и во втором ООО у Мелехина были доли по 17%.

На данный момент уголовное дело, связанное с неисполнением учредителями «Артели» контракта по реконструкции фроловского СИЗО, возбуждено. Прокуратура региона направила его в Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения по существу. Какая мера пресечения на данный момент избрана в отношении фигурантов, прокуратура не сообщает. Связаться с представителями ООО «Артель» или подсудимыми «Ъ» не удалось.

Марина Окорокова