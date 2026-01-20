Минтранс обнародовал зарплаты директоров подведомственных транспортных компаний

Министерство транспорта Саратовской области внесло изменения в приказ от 11 февраля 2025 года «Об утверждении порядка оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров в акционерных обществах транспортной отрасли». Документ вступил в силу 1 января 2026 года.

Фото: t.me / mintrans_64

С этого года зарплата Михаила Любарского, занимающего пост директора в АО «Межгородтранс» составляет 114,44 тыс. руб., на руководящей должности в АО «Пассажиртранс-1» он получает 40,37 тыс. руб. Главе АО «СарАвтовокзал» Кириллу Лаврентьеву теперь полагается ежемесячное вознаграждение в размере 90,55 тыс. руб. Он же на посту начальника АО «ЦДС» будет получать 44,7 тыс. руб.

Самый низкий оклад установлен для директора АО «Краснокутская автобаза» — 28,44 тыс. руб. Компанией руководит Анна Скрипалева.

Нина Шевченко