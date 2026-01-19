После гибели индонезийского гимнаста в Пензе проведут экспертизу инвентаря

Следствие назначило судебную экспертизу технического состояния спортивного инвентаря после гибели 19-летнего гимнаста из Индонезии на сборах в Пензе. Об этом заявил руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Пензенской области Олег Ключников.

По данным ведомства, 13 сентября 2025 года спортсмен получил травму шеи, упав в яму с поролоном при выполнении упражнения на перекладине во дворце спорта «Буртасы». После госпитализации он скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Экспертизы должны быть готовы в феврале–марте, тогда мы дадим окончательную юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию тренировочного процесса»,— отметил господин Ключников.

