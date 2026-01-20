«Стрелецкое-Агротрейд» из Астрахани нарастило оборот до 6,6 млрд в 2024 году

Астраханское ООО «Стрелецкое-Агротрейд» представило бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Выручка компании выросла почти вдвое — на 96%, до 6,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 68% и составила 89 млн руб. Себестоимость продаж достигла 6,4 млрд руб., что на 103% превышает показатель предыдущего года. Валовая прибыль выросла незначительно — на 4%, до 222 млн руб., прибыль от продаж — на 5%, до 189 млн руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 51% и составила 104 млн руб.

Балансовая стоимость компании за год выросла на 66%, до 456 млн руб. Объем дебиторской задолженности увеличился более чем вдвое — до 947 млн руб. (+111%), кредиторской — до 952 млн руб. (+186%).

Внеоборотные активы выросли на 139%, до 278 млн руб., оборотные — на 61%, до 1,2 млрд руб. Совокупные активы компании увеличились на 72% и превысили 1,4 млрд руб.

В структуре пассивов капитал и резервы составили 456 млн руб. (+66%). Долгосрочные обязательства сократились на 88%, до 27 млн руб., тогда как краткосрочные обязательства выросли на 185% и достигли 950 млн руб.

Ряд коэффициентов отчетности отражает сохранение повышенной долговой нагрузки компании. По итогам 2024 года коэффициент финансовой устойчивости составил 0,34, коэффициент автономии — 0,32, что указывает на значимую долю заемного финансирования в структуре капитала. В то же время коэффициент обеспеченности собственными средствами находился на уровне 0,15, позволяя компании поддерживать текущую операционную деятельность. Отношение дебиторской задолженности к активам составило 0,66, что может быть связано с особенностями расчетов в отрасли.

Сальдо денежных потоков по итогам 2024 года составило 75 млн руб., что на 60% меньше показателя 2023 года. Отрицательное сальдо инвестиционной деятельности составило 9,8 млн руб., финансовой — 97 млн руб. Поступления по текущей деятельности достигли 6,6 млрд руб. (+81%), по финансовой — 1,5 млрд руб. (+33%).

ООО «Стрелецкое-Агротрейд» зарегистрировано в Астрахани, основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Компания принадлежит Марианне Сергеевой (45,5%) и Алексею Михайлову (22,41%). У предприятия имеется представительство в Москве. По данным на ноябрь 2025 года за компанией числится задолженность по налогам в размере 16,5 млн руб.

Нина Шевченко