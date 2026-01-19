В Пензенской области за год уровень преступности снизился почти на 24%

Пензенская область вошла в первую десятку регионов с низким уровнем преступности. По данным РИА Рейтинга, в 2025 году в регионе показатель количества преступлений, зарегистрированных на 10 тыс. жителей, составил 90,5, что на 23,3% ниже, чем в 2024 году. Тогда Пензенская область была на 27-м месте. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе выросло на 0,4% и составило 29,4 на 10 тыс. жителей.

Астраханская область стала 19-й из 85 регионов, поднявшись на 9 позиций вверх по сравнению с 2024 годом. В 2025 году там зафиксировали 94,7 преступления на 10 тыс. жителей, что на 19,4% меньше, чем в 2024-м. Также в регионе насчитали 33,9 тяжких и особо тяжких преступления. Годом ранее их было больше на 8,5%.

Саратовская область опустилась в рейтинге с 33-й на 37-ю строчку. В 2025 году там выявили 113,2 преступления на 10 тыс. жителей, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. В 2024 году там зарегистрировали 124,4 преступления. Также в регионе отметили 35,6 тяжких и особо тяжких преступления.

Волгоградская область поднялась с 44-го на 41-е место. Там показатель преступности на 10 тыс. жителей снизился на 11,1% и составил 122,1. В 2024 году он был равен 136,2 преступления. Тяжких и особо тяжких насчитали 39,8 в 2025 году.

Марина Окорокова