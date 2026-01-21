Астраханская облдума поддержала закон о льготной аренде для книжных магазинов

Депутаты астраханской облдумы поддержали федеральный законопроект о льготной аренде помещений для книжных магазинов. Внесение изменений в «Основы законодательства РФ о культуре» позволит театрам, музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры сдавать свои помещения предприятиям, осуществляющим розничную торговлю книгами, газетами и журналами, по льготной цене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В обосновании проекта указано, что с 1989 года в России в три раза сократилось число книжных магазинов, в 2024 году их было 2450. Также в 2024 году закрылось 220 точек продажи книг, открылось лишь 94. В городах-миллионниках на один книжный приходится 39,5 тыс. жителей, а посещаемость продолжает снижаться. Кроме того, арендная плата зачастую составляет треть затрат книготорговцев, что ведет к закрытию магазинов, уменьшению тиражей, росту цен на книги и снижению доступности литературы.

В поправках к «Основам законодательства о культуре», помимо льгот, арендаторы-книготорговцы получают ограничения — им запрещено выкупать, сдавать в субаренду, передавать права и использовать помещение не по целевому назначению. Порядок отбора арендаторов и сроки аренды в регионах установят власти субъектов и муниципалитетов. Ремонт и содержание помещений возложат на арендаторов.

Игорь Мартынов, спикер астраханской облдумы, отметил значимость инициативы, которая является весомым шагом для сохранения и развития книгораспространения в России.

Марина Окорокова