ФАС приостановило торги на строительство водопровода на Уфимцева в Саратове

Аукцион на строительный контроль при капитальном ремонте водопровода на улице Уфимцева в Саратове приостановлен из-за жалобы одной из участниц. Заказчиком выступило МУПП «Саратовводоканал», начальная цена контракта составила 312 тыс. руб. Торги прошли по критериям квалификации, победителем был признан ООО «Областной центр экспертиз», предложивший цену 250 тыс. руб. Две другие компании — «Стройтехконтроль» и еще один участник — предложили более низкие расценки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Саратова Фото: Мэрия Саратова

ООО «Стройтехконтроль» из Кириши Ленинградской области подало жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области. Компания усомнилась в достоверности подтверждения финансовых показателей победителя. В документе указывается, что ООО «Областной центр экспертиз» не смогло подтвердить выручку в 23 млн руб., заявленную в тендере, поскольку фактическая выручка в 2024 году составила 11 млн руб. В жалобе содержится информация о возможной фальсификации договора.

Заявитель просит провести проверку и выдать предписание «Саратовводоканалу». Рассмотрение жалобы назначено на 21 января.

ООО «Областной центр экспертиз» работает в Саратове с 2010 года, является микропредприятием с численностью до 15 сотрудников. Прибыль компании в 2024 году составила 6 млн руб., выручка — 11 млн руб. В 2025 году она уже заключала контракты с «Саратовводоканалом» на строительный контроль в поселке Дачный и на улице Зарубина. Руководит «Областным центром экспертиз» Михаил Куприянов, который также является единственным владельцем компании. Он владеет половиной ООО «КМК Эксперт», находящейся в стадии ликвидации. Ранее господин Куприянов был учредителем ООО «Счастливая мама», занимавшейся торговлей одеждой. ООО «Стройтехконтроль» зарегистрировано в 2018 году, его учредитель и директор — Андрей Хазов, который также возглавляет ООО «Служба поставки минеральных ресурсов» в Твери и является гендиректором компаний «Ремкапитал» и «Домус» в строительной сфере.

Никита Маркелов