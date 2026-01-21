И обещал помочь

Тарифы на закупку бесплатного школьного питания в Саратовской области следует повысить вдвое, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он рассказал на онлайн-совещании с руководством региона, где районные власти уводили директора школы с 20-летнем стажем якобы за то, что тот отказался кормить воспитанников некачественными продуктами. Вячеслав Володин рекомендовал правительству Саратовской области «навести порядок», а также пообещал найти средства на закупку школьной еды по актуальным ценам. В 2026 году на программу бесплатного питания для школьников малых городов и сел область выделила почти 2 млрд руб. При этом проверки прошлого года выявили нарушения в 76% школ. Губернатор Роман Бусаргин признал недоработки и объявил выговор министру образования.

Инициатором программы бесплатного питания в Саратовских школах стал Вячеслав Володин

Фото: Вячеслав Володин

Фото: Вячеслав Володин

В Саратовской области подряды на бесплатное школьное питание получают недобросовестные поставщики. Тему поднял спикер Государственной думы Вячеслав Володин на онлайн-конференции с участием высшего руководства Саратовской области.

По словам политика, который инициировал введение бесплатного горячего питания в школах малых городов Саратовской области, родители жалуются ему на то, что их детей в школах кормят некачественными продуктами. Причину господин Володин видит в том, что нормативы стоимости еды для воспитанников в Саратовской области не индексировали уже шесть лет.

«Надо обязательно постараться увеличить норматив для начальной школы в два раза, причем это должно быть повсеместно: не только в сельских населенных пунктах, в малых городах, но и в Балаково, Энгельсе, Саратове»,— подчеркнул спикер Госдумы и пообещал помочь региону. «Со своей стороны еще раз хочу подчеркнуть, что буду искать необходимые денежные средства, чтобы были введены новые повышенные нормативы по питанию детей как в начальной школе, так и в средней, и в старшей»,— отметил политик. В пример Саратовской области он поставил «другие регионы», где проблем с качеством бесплатной еды в школьных столовых нет.

При этом ответственность за качество питания Вячеслав Володин возложил на региональные власти. «Порядок наводите и осознайте свою ответственность. Если вы считаете, что в областном министерстве образования вы будете сидеть и ничего не делать, это не так. Это ваша непосредственная ответственность и обязанность. Вы должны заниматься координацией, методологией, выстраиванием системы и контролем. И что это такое? Стыдно должно быть»,— подчеркнул господин Володин. Он призвал саратовских министров еженедельно ездить в районы области, а депутатов — контролировать качество школьной еды.

Отдельно Вячеслав Володин остановился на Балашове: «Кто принимал некачественную продукцию? Была ли она использована? А потом что будете делать, когда правоохранительные органы разберутся? Не торопитесь назначать виновных. Потому что, возможно, виновные участвуют в этой видеоконференции. Поэтому стрелочника не ищите. Наказывать надо тех, кто средства делит и должен их выделить, а не тех, кто их не имеет»,— сказал спикер Госдумы, не уточняя, о чем идет речь.

Подробности балашовской истории у себя в Telegram-канале привел депутат Саратовской областной думы Владимир Есипов (КПРФ). По его словам, районные власти уволили директора школы № 9 им. Петра Столыпина Андрея Рыжкова. Последний руководил учебным заведением более 20 лет, однако на прошлой неделе якобы «отказался кормить школьников продуктами сомнительного, а по сути — опасного качества»,— пишет депутат. Районные власти объяснили кадровое решение тем, что господин Рыжков сорвал организацию питания школьников, сообщил господин Есипов со ссылкой на обратившуюся к нему местную жительницу.

Депутат добавил, что уже попросил прокуратуру проверить инцидент, а его помощник готовит письма в Роспотребнадзор и Следственный комитет РФ. По его словам, нарушения в регионе носят массовый характер: в первом полугодии 2025–2026 учебного года Роспотребнадзор проверил 438 школ региона и нашел нарушения в 76% образовательных учреждений.

После совещания со спикером Госдумы о бесплатном питании для школьников с комментарием выступил губернатор Роман Бусаргин. «По этому направлению сейчас есть несколько серьезных недоработок со стороны профильного министерства и местных администраций», — признал глава региона. Он пообещал сообщать в правоохранительные органы о каждом недобросовестном поставщике еды в образовательные учреждения региона.

«При выявлении нарушений должны быть приняты кадровые решения и по кураторам данного направления в районах области»,— написал губернатор и объявил выговор министру образования региона Александру Пажитневу.

С 1 января 2026 года в Саратовской области вступил в силу закон о бесплатном питании для учащихся сельских школ и школ городов с населением до 100 тыс. человек. Жителей освободили и от оплаты детского сада. Расходы на себя взял региональный бюджет, средства помог привлечь спикер Госдумы. В 2026 году на реализацию областной бюджет выделил районам почти 2 млрд руб.

