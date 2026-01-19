Апелляция утвердила приговор о выморочных квартирах и ущербу Волгограду в 23 млн

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 53-летнему Владимиру Архангельскому. Ему вменили участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и девять эпизодов мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее Центральный районный суд Волгограда приговорил Архангельского к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы на год. Установлено, что в период с 2022 по 2024 год Владимир Архангельский входил в преступное сообщество, состоявшее из двух подразделений. Группа зарабатывала на покупке квартир умерших людей, у которых не осталось родственников и наследников. Эти объекты считаются выморочными и должны переходить в собственность муниципалитета. Участники схемы подделывали судебные решения о праве собственности и затем продавали жилье третьим лицам, распределяя прибыль между собой.

Архангельский подал в регистрирующий орган заявление на оформление права собственности, приложив поддельное судебное решение. Это привело к ущербу для Волгограда на сумму более 23 млн руб.

Защита обвиняемого оспорила приговор, просив смягчить наказание. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Нина Шевченко