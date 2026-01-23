В Астрахани на базе госуниверситета открыли Центр судебных экспертиз
В Астрахани на базе АГУ имени В. Н. Татищева открыли первый в регионе Центр судебных экспертиз. Сюда будут направлять дела арбитражные суды и суды общей юрисдикции из Астраханской области и соседних регионов, сообщили в пресс-службе губернатора.
Фото: Администрация губернатора Астраханской области
«Долгое время людям приходилось обращаться в другие регионы из-за отсутствия собственной экспертной базы на юге России. Теперь в этом нет необходимости», — сообщил ректор АГУ Игорь Алексеев. Центр открыт в рамках программы подготовки кадров для экспертной деятельности.
В ЦСЭ проводятся почерковедческие, дактилоскопические, трасологические, видеотехнические и строительно-технические экспертизы, причем не только в учебных целях. Студенты-криминалисты проходят в Центре практику, начиная со второго курса. «ЦСЭ работает как полноценная экспертная площадка, где специалисты готовят заключения и несут за них профессиональную ответственность», — сообщили в пресс-службе главы региона.
В АГУ, по словам руководства, планируют также запуск программы повышения квалификации и переподготовки для действующих экспертов.