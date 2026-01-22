Мосгорсуд оставил экс-начальницу правового управления мэрии Волгограда в СИЗО

Апелляционная инстанция не стала менять меру пресечения экс-начальнице правового управления администрации Волгограде Дарье Казанковой. Бывшая чиновница продолжит находиться под стражей. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд 21 января после рассмотрения жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения Дарье Казанковой

Фото: vk.com / mos_gor_sud Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения Дарье Казанковой

Фото: vk.com / mos_gor_sud

Дарью Казанкову задержали 17 декабря прошлого года в Волгограде и доставили в Москву, где Мещанский районный суд выдал санкцию на арест. Вместе с ней в СИЗО отправили председателя комитета природы Волгоградской области Алексея Сивокоза и его экс-заместителя Ирину Панину.

Всем им инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Подробности обвинений не разглашаются — материалы дела запрещены к публикации в соответствии с законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ». Ранее предполагалось, что дело может быть связано с реализацией экологического проекта «Оздоровление Волги».

Нина Шевченко