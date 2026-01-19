На экологию Саратовской области в 2026 году выделят более 83 млн рублей

В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Экологическое благополучие», финансируемого за счет федерального бюджета. На 2026 год выделено более 83,4 млн руб., сообщили в минприроды региона. В 2025 году финансирование составило 83,9 млн руб.

Более 83 млн рублей выделят на экологию Саратовской области

Фото: Минприроды Саратовской области Более 83 млн рублей выделят на экологию Саратовской области

Средства направляются на два региональных проекта: «Сохранение лесов» и «Вода России». На первый выделено 48,5 млн руб., на второй — 34,9 млн руб.

«Финансирование будет использовано для расширения площади лесовосстановления, формирования запаса лесных семян, модернизации тепличного комплекса, приобретения пожарной техники и очистки русла реки Хопер», — сообщил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Марина Окорокова