В Петербурге расследуют гибель астраханца после конфликта с охраной в ТЦ

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело по факту смерти астраханца в одном из торговых центров Приморского района. По предварительным данным, 24-летнего мужчину задушил один из охранников. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В Санкт-Петербурге расследуют дело о гибели астраханца после конфликта в ТЦ

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По версии следствия, 21 января 2026 года у погибшего возник конфликт с охраной торгового центра, в результате которого один из сотрудников применил физическую силу. Позже состояние пострадавшего ухудшилось, и он скончался.

На данный момент идут следственные действия: сотрудники СК изучают видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей и участников потасовки, проводится судмедэкспертиза. Уголовное дело находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

Потасовка случилась вечером 21 января, около 19:30, на выходе из супермаркета в торговом центре «Сити-Молл» на Коломяжском проспекте, 17/2. По информации издания «Фонтанка.ру», погибший — уроженец Астраханской области, недавно приехавший в Санкт-Петербург.

Предположительно, причиной фатального конфликта могли стать незаконные действия астраханца. «Фонтанка.ру» со ссылкой на свидетеля происшествия сообщает, что охранники заподозрили погибшего в воровстве, и мужчина, отбиваясь от сотрудников, мог распылить перцовый баллончик или достать предмет, похожий на пистолет. После этого трое охранников набросились на погибшего. Очевидец рассказал, что мужчина кричал о том, что ему нечем дышать. Позже его увезли в медицинское учреждение, где он скончался.

