Экс-чиновников из Энгельса обвиняют в сговоре при закупках на ремонт дорог

Энгельсский районный суд рассмотрит уголовное дело экс-главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Тепина и бывшего заместителя директора МКУ «Городское хозяйство» Александра Фокина. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2020 год обвиняемые, действуя в интересах дорожно-строительной организации ООО «Промдорстрой», организовали 16 аукционов по ремонту дорог в Энгельсе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Критерии этих аукционов были сформулированы таким образом, чтобы исключить участие других заявителей.

По результатам тендеров они заключили муниципальные контракты на сумму более 59 млн руб. с ООО «Промдорстрой», которое в итоге не выполнило работы в срок и не обеспечило поставку необходимых материалов — бордюрных камней. Договоры были расторгнуты, а повторные аукционы проведены на конкурентной основе. Ремонт дорог выполнили другие организации.

Следствие установило, что действия обвиняемых привели к недобросовестному исполнению дорожных работ и ограничили возможности других хозяйствующих субъектов. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по такой же причине с ООО «Промдорстрой» расторгли заключенные в 2020 году контракты на асфальтирование дворов в Энгельсе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Их сумма составляла 35 млн руб.

В 2021 году председатель ГД РФ Вячеслав Володин высказался по теме заключенных Тепиным контрактов: «Мэр, которого сейчас уже нет, придумал конкурсную процедуру, в рамках которой выдвинул условия, что у этих дорог должен быть непрерывный бордюр, в бесконечность должен идти. В итоге выиграла единственная организация, которая обладала такой технологией. Совершенно очевидно, для чего это было сделано».

ООО «Промдорстрой» зарегистрировано в Петербурге в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В феврале 2024 года ООО «Банк „Оранжевый“» подал заявление о банкротстве компании, в июле того же года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения. Согласно бухгалтерской отчетности, 2020 год компания закончила с максимальным оборотом — 283 млн руб., но прибыль тогда составила лишь 4,9 млн. В 2022 году «Промдорстрой» заработал 7 млн руб. при обороте 194 млн. При этом компания, стоимость которой Rusprofile оценивает в 21 млн руб., сейчас в судах требует с контрагентов 284 млн руб. в 49 спорах и выступает ответчиком в восьми делах на общую сумму 162 млн руб. С июня 2024 года юрлицо состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Компания получила 26 госконтрактов по итогам открытых конкурсов в разных регионах России. Их общая сумма — почти 1,1 млрд руб.

Марина Окорокова

