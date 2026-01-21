Волгоградское УФАС выявило необоснованные тарифы автоколонны на размещение линий связи

АО «Волжская автомобильная колонна № 1732» признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства. В Волгоградское УФАС обратился оператор связи «Эр-Телеком Холдинг» и сообщил, что автоколонна установила экономически необоснованные тарифы на использование опор контактной сети для размещения линий электросвязи на территории Волжского.

В пресс-службе ведомства сообщили, что автоколонна не подтвердила перед УФАС затраты на оказание услуг и получила соответствующее предписание. Антимонопольная служба признала предприятие виновным в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Акционерное общество до 1 апреля этого года обязано пересмотреть стоимость услуг, исходя из фактически понесенных в 2025 году затрат. Также автоколонна должна предоставить в региональное УФАС отчет об исполнении предписания.

Марина Окорокова