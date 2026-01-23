Подозреваемый в убийстве астраханца в Петербурге охранник скрылся за границей

Один из охранников магазина в петербургском торговом центре «Сити молл», подозреваемый в убийстве 24-летнего астраханца, улетел из России. Он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из охранников ТЦ улетел из России

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Один из охранников ТЦ улетел из России

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

32-летний мужчина вылетел из аэропорта Пулково 22 января, воспользовавшись рейсом Uzbekistan Airways в Самарканд или Ташкент, пишет «Фонтанка».

Полиция внесла данные о личности подозреваемого в систему контроля билетов, но произошла ошибка в передаче информации. Авиакомпания передала данные в Минтранс с опозданием, а в МВД — через пять часов после вылета. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Конфликт между посетителем и охранниками произошел 21 января в супермаркете ТРК. Молодого человека заподозрили в краже продуктов, после чего он распылил аэрозольное устройство в сторону охранников. В ходе драки пострадавший почувствовал недомогание, был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице.

Изначально было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако позже следствие переквалифицировало уголовное дело на убийство группой лиц.

Задержаны трое других участников конфликта — охранники и работник клининга. Расследование продолжается.

Нина Шевченко