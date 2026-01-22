«Ритуал» требует у мэрии Саратова 21 миллион рублей

Одно из ритуальных агентств Саратова обратилось в региональный Арбитражный суд (АС) с иском к городской администрации. «Ъ — Средняя Волга» нашел соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

20 января ООО «Ритуал» обратилось в АС с пока неизвестными требованиями на сумму 21 млн руб. Ответчик — администрация Саратова. В качестве третьих лиц к процессу привлекли комитеты мэрии по финансам и управлению имуществом. Иск рассматривает судья Виктория Сахнова.

В 2023 году «Ритуал» уже судился с мэрией. Компания требовала вернуть средства за отмененную судом сделку по купле-продаже участка возле расположенного в Саратове Елшанского кладбища. На указанной территории истец построил крематорий, который в 2022 году признали самовольной постройкой.

Дело рассмотрели три инстанции: АС Саратовской области, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа. Все суды встали на сторону «Ритуала», частично удовлетворив требования — компании присудили 1,3 млн руб. незаконного обогащения мэрии и 11,45 млн руб. процентов (истец просил 14,72 млн руб.). В первой инстанции иск рассматривала та же судья, что занимается новым делом «Ритуала» против города, — Виктория Сахнова.

ООО «Ритуал» зарегистрировано в Саратове в августе 2016 года. Специализация — организация похорон и предоставление сопутствующих услуг. С августа 2020-го компанией руководит Наталия Садиленко. Учредители — Олег Вартанов и Андрей Оголев. Первого из владельцев оправдали в 2022 году по делу о взятках прокурору Кировского района Саратова Андрею Пригарову.

По данным Rusprofile, 2024 год «Ритуал» окончил с выручкой 866 тыс. руб. (-56% год к году), но прибылью 1,3 млн руб. (+108%). Стоимость организации составляла на тот момент 1,2 млн руб. (+1064% год к году). Число сотрудников общества последовательно сокращается: с 11 человек в 2020 году до одного в 2024-м.

Дарья Васенина