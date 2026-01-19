Крупный бизнес обеспечил более 63% розничного товарооборота Волгоградской области

Оборот розничной торговли в Волгоградской области с января по ноябрь 2025 года составил 696,5 млрд руб. Это на 1,7% превышает показатель аналогичного периода 2024 года в сопоставимых ценах. Такую информацию предоставил Волгоградстат.

Пищевые продукты, напитки и табачные изделия в регионе реализованы на 296,5 млрд руб., что составило 100,1% от уровня 2024 года. Объем продаж непродовольственных товаров достиг 399,9 млрд руб., что на 2,8% выше, чем в 2024 году. Пищевые продукты и напитки составили 42,6% от общего оборота, непродовольственные товары — 57,4%.

В структуре розничной торговли наибольший вклад внес крупный бизнес — его доля составила 63,3%. Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили 32,8% товарооборота, розничные рынки и ярмарки — 3,9%.

В Южном федеральном округе оборот розничной торговли за отчетный период составил 6 561,3 млрд руб., что составляет 11,9% от общероссийского. Волгоградская область заняла 10,6% в общем обороте ЮФО.

Марина Окорокова