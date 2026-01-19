Суд снимет обеспечительные меры после изъятия саратовской турбазы «Разлив»

Решение 12 Арбитражного апелляционного суда об изъятии турбазы «Разлив», некогда принадлежавшей ликвидированному в 2012 году Саратовскому авиазаводу, вступило в силу. На прошлой неделе прокуратура ходатайствовала о снятии обеспечительных мер. Рассмотрение заявления назначено на 22 января.

Земельный участок был закреплен за авиазаводом в 1985 году, тогда же была построена турбаза. В 2006 году региональный комитет по управлению имуществом вывел землю из собственности предприятия. После ряда сделок, включая аренду и выкуп, объект в 2020 году перешел к чешской компании Evolution systems s. r. o. в счет выплаты доли в уставном капитале ООО «СТ-Инвест». Представителем чешской фирмы в России выступало ООО «Управляющая компания „Эстейт Про“».

Evolution systems s. r. o. зарегистрирована в Праге в мае 2018 года. Фирма занимается сдачей в аренду недвижимости. Имеет лицензии на ведение брокерской деятельности и оптовой торговли. Учредитель — кипрское PERFECTECHNO PARTNERS LTD. Уставный капитал — 12 тыс. чешских крон.

Турбаза была изъята у Evolution systems s. r. o. в рамках двух исков. Первый был подан Территориальным управлением Росимущества в 2022 году, второй — зампрокурора Саратовской области в мае 2024-го в интересах того же ведомства. В спор были включены 13 га земли, семь спальных домиков, дебаркадер, вертолетная площадка и другие сооружения. Суд удовлетворил требования ведомства в сентябре 2025 года. В ходе рассмотрения дела суд наложил обеспечительные меры в виде запрета сделок.

В ноябре Evolution systems s. r. o. обжаловала решение. В декабре апелляционный суд только узаконил изъятие объекта у чешской компании.

Параллельно экс-владелец пытается компенсировать потери через Арбитражный суд Москвы. В октябре 2024 года Evolution systems s. r. o. подала иск к ООО «УК Эстейт Про» о взыскании 136,7 млн руб. задолженности.

ООО «УК Эстейт Про» зарегистрировано в Москве в июне 2018 года, работает в сфере управления недвижимостью. Компания принадлежит Владимиру Атаеву и Сергею Мирошниченко. Последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2020 год: тогда выручка составила 2,7 млн руб., прибыль — 82 тыс. руб.

Нина Шевченко