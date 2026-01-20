Полковник Алексей Петров возглавил СИЗО-1 в Пензе

В СИЗО-1 пензенского управления ФСИН России произошли кадровые назначения. Должность начальника учреждения занял полковник внутренней службы Алексей Петров. Личному составу его представил начальник регионального управления Игорь Киреев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Алексей Петров окончил Военно-технический университет в Балашихе в 2012 году и с 2016 года работает в уголовно-исполнительной системе. До назначения он занимал должность заместителя начальника исправительной колонии № 4 в Пензенской области.

В ходе церемонии Игорь Киреев поздравил Алексея Петрова с назначением и поблагодарил за профессионализм. Он отметил, что ведомство рассчитывает на эффективное выполнение обязанностей и соблюдение законности под руководством нового начальника.

Марина Окорокова